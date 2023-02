El acoso en redes de Berta Vázquez destapa el truco de Sonia Ferrer con su hija

Al hilo de lo que le sucedió a la actriz en la última Gala de los Premios Goya, la presentadora ha decidido sacar a la luz lo que le pasa a ella misma con su familia. No es lo más normal.

El próximo mes de julio se cumple un año del Sí, quiero entre Sonia Ferrer y Sergio Fontecha. Una ceremonia que unió el amor de dos personas que por casualidad se encontraron un día sin saber que iban a tener una conexión especial y que, con el paso de los meses, iba creciendo hasta enamorarse como nunca hubiesen imaginado. Ahora la presentadora ha hablado sobre su matrimonio, moda y también del acoso en redes sociales.

Siendo súper coqueta y de lo más elegante ante las cámaras, Sonia confesó que "la moda va cambiando constantemente", por eso "me dejo llevar, pero con el tiempo cada uno se va conociendo y va sabiendo qué es lo que le queda bien y mal". La presentadora hace hincapié en que "cada uno tiene su estilo" y que "habrá cosas que se pondrán de moda y serán estupendas", pero si a uno no le queda bien, no tiene porqué lucirlas.

En cuanto a la polémica que ha habido por la presencia de Sara Sálamo en los Premios Goya a cara lavada, aseguró que ella también "he salido haciendo imagen con la cara lavada" y no solo en un photocall, también en una serie. Sin rodeos, la presentadora asegura que "no me parece que sea nada tan dramático, no debería serlo".

Muy enamorada de Sergio Fontecha, Sonia admite que está viviendo "el mejor momento de mi vida". Una relación que comenzaba en febrero de 2021 y que se ha ido consolidando con el paso del tiempo.

Ferrer también desveló que se ha planteado ser madre con Sergio, pero han llegado a la conclusión de que lo mejor es que no: "Yo no tengo problemas, pero claro que nos lo hemos planteado, pero hay muchos motivos por lo que la decisión es un "no" rotundo. Soy tremendamente feliz, los dos hemos encontrado una relación que nos hace feliz, todo nos va bien, tengo una hija maravillosa, tengo 45 años, implica riesgos para qué vamos a estropear algo que ahora es perfecto, que a lo mejor es más perfecto, pero y si no, vamos a ser felices y ya está".

El acoso de Berta Vázquez y los peligros de las redes sociales

Tras el acoso que ha sufrido Berta Vázquez en redes sociales, reflexionó que "hay que aprender a ponerse un neopreno y hacer que las opiniones de quien no conoces no te importen" porque "no todas las opiniones son importantes, no hay que darles valor a todas". Ella ha aprendido a darle "valor a la gente que conozco, que me quiere, que me importa y que sé que harán críticas constructivas".

Eso sí, dejó claro que "las redes sociales son un peligro" y en ese sentido, Sonia Ferrer es muy consciente de lo que hay en ellas y su hija por ejemplo, de doce años, "no tiene móvil ni redes sociales". A pesar de que todos sus amigos sí que tienen, la presentadora "paso mucho tiempo con ella, disfruto, juego mucho" para "educarla a la antigua usanza".