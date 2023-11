Aitana se queja en Twitter por la manipulación de una imagen viral suya

Un vídeo viral de la extriunfita sin su característico flequillo y sin maquillar ha provocado una oleada de memes que no le han sentado bien a la cantante.

Aitana es una de esas cantantes que no acostumbra a hacerse cambios estridentes en su apariencia. A pesar de que hace poco la cantante ha apostado por teñirse el pelo de rojo, hay algo que no ha cambiado nunca, y es su flequillo. Sin embargo, el flequillo es lo que le ha costado un disgusto a la extriunfita en redes sociales.

Y es que Aitana ha visto como un vídeo del antes y después de su aparición en la alfombra roja de Los 40 Music Awards se convertía en la comidilla de Twitter, llegando a ser comparada con Kiko Rivera. En el vídeo se puede ver a la extriunfita con el flequillo recogido y sin maquillar preparándose para esa alfombra roja, un look por el que rápidamente se hizo viral ya que no estamos acostumbrados a ver a la cantante sin flequillo, porque tal y como ha confesado ella: "Tener flequillo es una mierda pero, si no lo llevo, me siento bastante fea".

El viral vídeo de Aitana sin flequillo y su parecido con Kiko Rivera si le tapas la parte de arriba pic.twitter.com/hIXbYZkHua — Elgatuno (@Elgatoocalvo) November 22, 2023

Las redes se ceban con el vídeo de Aitana sin flequillo

A pesar de todo el apoyo que suele recibir Aitana, que además últimamente ha protagonizado varias polémicas, la cantante también es víctima de las redes sociales y los 'memes' que aparecen en ellas. Los últimos 'memes' que han aparecido de Aitana se han centrado en su flequillo y en compararla con varios famosos, entre ellos Kiko Rivera.

Aitana sin flequillo es Cañita Brava. pic.twitter.com/qVOrgrJ6Q8 — Kim Jong-un (@norcoreano) November 22, 2023

Aitana sin flequillo pic.twitter.com/PzTxWicvOM — Tony Story (@itstonystory2) November 23, 2023

Aitana sin flequillo siendo Cher pic.twitter.com/IDAAxg6joX — bakair (@bakairr) November 22, 2023

La queja de Aitana en Twitter por los 'memes' de su flequillo

Al parecer, todos esos memes que surgían a raíz de ese viral vídeo no han gustado nada a la cantante, que se ha quejado en Twitter de una imagen de ella editada: "Se está rulando una imagen mía que está editada, os recomiendo que, si vais a juzgar algo, sea real". Además, Aitana ha querido compartir una reflexión con sus seguidores: "También deciros que me hicieron bullying en el colegio por eso, y a partir de ahí se me creó una inseguridad grande. Me siento segura a día de hoy, pero no manipuléis imágenes".