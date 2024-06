Kiko Hernández da un vuelco a la muerte del hermano de Villacís: testigo directo

Que el nuevo Sálvame amenaza seriamente las ofertas de tarde de las grandes cadenas ya lo demostró en su primera tarde en TEN. Ahora va más lejos con información morbosa de actualidad.

No se habla de otra cosa este martes ni en los medios, ni en las redes sociales, ni en las tertulias familiares o de bar que del impactante y trágico asesinato de Borja Villacís de varios disparos en la cabeza.

El hermano menor de la conocida política y exvicealcaldesa madrileña Begoña Villacís, de tan solo 43 años fue tiroteado a plena luz del día en plena carretera de Fuencarral-El Pardo, la M-612, a pocos metros del barrio de Montecarmelo generando gran conmoción informativa a su alrededor y disparando en un abrir y cerrar de ojos las hipótesis del ajuste de cuentas.

Esta es la presunta asesina del hermano de Begoña Villacis, el vestido coincide con la mujer del vídeo pic.twitter.com/qLFufJufqY — Miguel (@MPSnoserinde) June 4, 2024

Rápidamente su muerte se relacionó con los delitos con los que se le relaciona judicialmente: narcotráfico y blanqueo de capitales.

BRUTAL la valentía de estos ciudadanos grabando el vehículo de la mujer que minutos antes acaba de acabar con la vida del hermano de Begoña Villacís.

Gracias a ellos ya está detenida.

Mis 10.pic.twitter.com/0hQKcYD86d — MΛRC 🐾 (@amaerx) June 4, 2024

La noticia copó rápidamente todas las tertulias televisivas y, cómo no podía ser de otra forma, también la del nuevo Ni que Fuéramos Shhh, que este lunes comenzó su andadura en la tele convencional de la mano de TEN tras apenas 10 días en el Canal Quickie (YouTube y Twitch) y marcando récords a la primera de cambio.

Y no es para menos porque se adaptó con gran velocidad a las necesidades informativas de rabiosa actualidad y hasta contó con un testimonio de primera mano, el de Kiko Hernández, que dio detalles en primera persona de cómo sucedió todo puesto que fue testigo directo del asesinato al estar alojado en el hotel que estaba enfrente del lugar de los hechos.

"¿Tú te puedes creer lo que me ha pasado a mí? Ha sido enfrente de mi hotel. Y yo he escuchado los tiros. Estaba hablando por teléfono con mi madre y de pronto se ha escuchado. Y yo pensando que eran fuegos artificiales, no le hago caso. De pronto, empiezan a llegar efectivos", explicó el colaborador del nuevo Sálvame.

"Enseguida han empezado a venir los agentes de la policía, porque quien avisa es alguien del hotel. Y entonces vienen corriendo y nos dicen 'métanse dentro del hotel'. Y han venido armados, con pantallas protectoras...", agregó, "eran más de cincuenta. Luego había un helicóptero en la zona".

Por su parte, la presentadora María Patiño se mostró muy sorprendida de que no se hubiera hablado antes de la faceta delictiva del hermano de Begoña Villacís, algo que según el periodista Chema Garrido se debe a que la propia ex de Ciudadanos y su entorno "habían pedido que no se hablase de un hermano en problemas que había tenido en la juventud. Había pertenecido a bandas neonazis, había sido condenado por dar palizas a inmigrantes y también por haber agredido a una mujer".