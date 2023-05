Sale a la luz el pacto interno para que no se filtre nada de María Teresa Campos

Al final el verdadero estado de salud de la veterana presentadora está generando probablemente más morbo por todo lo que no se dice que por todo lo que se podría decir. Una paradoja total.

Cada vez que Alejandra Rubio se deja caer por el plató de Fiesta no tiene más remedio que enfrentarse a todas las últimas polémicas protagonizadas por el resto de mujeres del Clan Campos.

Sin ir más lejos le tocó responder a la rciente disputa entre su madre y su tía en el plató de Sálvame a cuenta de la salud de su abuela, de la que todo el mundo habla pero de la que muy poco se sabe.

Todo surgió porque mientras Terelu Campos prefiere guardar silencio absoluto sobre el estado de María Teresa Campos, Carmen Borrego aboga por naturalizar la situación y aportar ciertos detalles íntimos que no han gustado demasiado a su hermana, lo que ha generado un nuevo choque entre ambas.

Este domingo le tocó el turno de posicionarse a la propia Alejandra Rubio en el plató de Emma García en Telecino y confesó que la familia ha llegado a un acuerdo, a una especie de pacto de silencio: "Yo esto no lo vi en directo pero me lo comentaron al día siguiente, quien me conoce sabe que yo estoy totalmente en contra de que se hable de mi abuela en televisión porque es su momento de tranquilidad, ella ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar. Hay como una especie de pacto interno en el que hemos acordado no contar nada de mi abuela y mi madre lo intenta cumplir siempre, mi tía Carmen, por el momento en el que está, a veces no lo cumple".

Alejandra Rubio evita echar más leña al fuego de su madre y su tía

"Yo también paso mucho tiempo con mi abuela y he oído cosas que no cuadan con la realidad, al menos a la realidad que yo vivo con ella. No es verdad que mi madre y mi tía estén pasando por un bache, pero sí me consta que han hablado después del malentendido. Yo me mantengo al margen de todo esto porque es una cosa entre hermanas y yo no me quiero meter, prefiero no participar porque sé que es doloroso para ellas", explicó intentando no echar más leña al fuego.





"Claro que las dos se encargan de mi abuela, pero donde más tiempo pasa y donde duerme es en casa de mi madre. Gracias a mi abuela hemos hecho lo que hemos querido y hemos tenido la vida que hemos querido, ahora toca respetarla y dejarla tranquila", concluyó muy rotunda.

Claro que el culebrón de la salud de María Teresa Campos y los rifirrafes entre el resto de su familia puede que empiecen a dejar de interesar tanto como antes al público de Telecinco. Al menos eso es lo que se desprende de las cifras que cosechó Fiesta este domingo, bajando al 9.5% de cuota de pantalla y 996.000 espectadores, sus datos combinados más bajos desde hace más de un mes.