Piqué se "cubre de gloria" equiparando "violador" con "crack" delante de su hijo

El exfutbolista está en la cresta de la ola mediática después de que Shakira le pusiera en la diana con su última canción. Centrado en la Kings League ahora hay cosas que cobran relevancia.

El terremoto mediático que desató Shakira con su canción con Bizarrap plagada de hachazos e indirectas más bien directas contra Gerard Piqué y Clara Chía ha generado un culebrón que dista mucho de acabar. Entre otras cosas porque las reacciones del exfutbolista están empezando a ser casi mucho más polémicas que la propia canción.

Centrado en la Kings League que preside y rodeado de streamers y youtubers prácticamente desde que comenzó el tsunami, Piqué está aprovechando la plataforma para contestar a Shakira a su manera: patrocinios con Casio, llegadas en Twingo...

Fueron muchos quiénes criticaron a Shakira ya no por atizar a Piqué, sino por no pensar en los dos hijos que tienen en común (Milan y Sasha) y lo mal que lo pasarían con una letra tan evidente. Fueron no menos los chistes y bromas sobre lo preocupada que estaba la gente en redes por los hijos de la cantante y el futbolista, casi más que por los suyos propios.

De ahí que ahora se haya generado un agrio debate en torno a una gran salida de tiesto del jugador. Y es que en las imágenes que corren como la pólvora por redes sociales en una oleada de indignación se puede ver a Gerard Piqué en una de las retransmisiones de la Kings League sentado en un sillón con su hijo menor de edad al lado. En el corte de marras llama a un jugador "violador" pero como sinónimo de "crack" ante los gestos atónitos de los presentes que se llevan las manos a la cabeza ante tamaña barbaridad.