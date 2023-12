Álvaro de Luna y Risto Mejide lanzan indirectas a la ex que les une

El cantante y el presentador se han acordado de Laura Escanes de dos maneras diferentes, el primero en un tenso rifirrafe y el segundo con una profunda reflexión.

No son muchas las cosas que Risto Mejide y Álvaro de Luna tienen en común. De hecho se podría decir que lo único que une al presentador y al cantante es la ex que ambos comparten, Laura Escanes. De la influencer parecen haberse acordado ambos famosos en los últimos días, aunque no en el mismo tono, porque parece que el recuerdo que se llevaron Risto Mejide y Álvaro de Luna de Laura Escanes no es el mismo.

Álvaro de Luna protagoniza unas tensas indirectas

No ha pasado mucho desde que Laura Escanes y Álvaro de Luna protagonizaran una sonada ruptura. Aunque al principio parecía que todo había quedado en un tono amistoso, las últimas acciones de ambos parecen indicar todo lo contrario, que la ruptura no fue tan amistosa como hacían parecer.

El último gesto que indicaría que la pareja no terminó en buenos términos ha sido un pantallazo de la letra de una canción de Chavela Vargas que la influencer ha subido a sus redes sociales: "Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo".

Unas horas después era Álvaro de Luna quien subía la respuesta en su cuenta de Twitter, aunque lo hacía de manera indirecta escribiendo "ojalá", unas palabras que sus seguidores han tomado como una respuesta directa a la canción que Laura había posteado horas antes.

Risto Mejide reflexiona sobre su ruptura con Laura Escanes

Por su parte, Risto Mejide ha aprovechado el último episodio de "Viajando con Chester" para hacer una reflexión que podrían entenderse como una referencia hacía su ruptura con Laura Escanes hace ya poco más de un año. "Hace tiempo escribí una frase que se ha convertido en mi motor de vida. Una frase que me ha orientado cuando estaba perdido, me ha curado cuando tenía heridas y me ha empujado siempre hacia adelante. Para seguir, para luchar", comienza explicando el presentador.

La frase de la que habla Risto es "crecer es aprender a despedirse", una frase que está convencido que alguien escribió antes que él: "Descubría que el maestro Cerati había escrito algo similar: 'Crecer es decir adiós'... Le faltó el verbo más importante: aprender. Crecer es aprender a despedirse. Uno no crece si no se despide cada vez mejor de las cosas, situaciones o personas".

Unas palabras que muchos han relacionado con Laura Escanes por la relación que las palabras de Risto guardan con las que pronunció en el último episodio de su podcast junto a la influencer, donde aseguraba que "todo lo que empieza tiene que acabar. Un día voy a llegar a casa y tú no estarás".