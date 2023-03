La gran mentira de Fani y Christofer saca de quicio a Patiño pero no a Socialité

Aunque habrá un buen puñado de espectadores a los que no les extrañará demasiado, siguen saliendo detalles sobre la expareja más polémica que no les dejan precisamente en un buen lugar.

Aunque habrá muchos que no se extrañarán demasiado visto el currículum y la trayectoria de los personajes, el caso es que siguen saliendo a la luz informaciones que dejarían a Fani Carbajo y Christofer en muy mal lugar.

Y es que la expareja se sube a la cresta de la ola de la polémica mediática de forma cíclica, pero esta vez lo que ha trascendido es una mentira que habrían llevado a cabo hace algún tiempo y que este domingo se destapó en Socialité.

El programa de corazón de María Patiño habló en exclusiva con un examigo de Carbajo y contó algo que hizo saltar todas las alarmas. A saber, que "Fani y Cristopher nunca han estado oficialmente casados. Ellos celebraron la boda por otro motivo".

Según los nuevos testimonios del programa de Telecinco, la expareja no habría tenido en su momento ningún reparo a la hora de mentir a los invitados que asistieron a su boda. En otras palabras, que "todo fue un teatro" y que el día que tenían cita para ir a firmar en el ayuntamiento, Fani, "literalmente", no se levantó.

Además, confesó que el dinero que recibieron de los numerosos regalos de boda lo invirtieron en su local. Este nuevo testimonio podría poner en un gran aprieto a los exconcursantes de La Isla de las Tentaciones.

Christofer y Fani Carbajo nunca llegaron a casarse formalmente

Al hacerse eco de la nueva información, Socialité se puso en contacto con Christofer y lo confirmó. Explicó que ellos se casaron pero que finalmente no fueron a firmar. Pese a los intentos de sonsacarle algunas palabras a Fani respecto al tema, ella no quiso hacer declaraciones, pero sí quiso averiguar si había sido Christofer quien lo había contado todo.

Información que generó una gran indignación en la presentadora María Patiño que, muy enfadada se alegró de que por lo menos "ningún medio compró esa boda, porque imagínate el papelón para el medio. Si es que no hubo ni boda. En ese sentido, me alegro por lo que al final representa el mundo en el que yo me muevo. Más allá de que Fani retome su vida, no entiendo este tipo de tomaduras de pelo. Si haces una fiesta, no tienes por qué vestirte de novia. Vístete de jotera aragonesa", concluyó.

Un enfado que sin embargo no se contagió al público de Socialité que este domingo ayudó al magacín a recuperarse con respecto a la caída del sábado, subiendo hasta el 12% y 891.000 espectadores frente al 10.9% y 738.000.