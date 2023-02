Froilán abandona España y se marcha a Abu Dabi tras su último escándalo

En el ojo del huracán tras ser desalojado por la Policía Municipal de un after ilegal a las 9 de la mañana el pasado domingo, Froilán pone tierra de por medio y abandona España. Este viernes, en torno a las 13.00 horas, el hijo de la Infanta Elena llegaba al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas y, con caminar tranquilo y actitud chulesca, ha puesto rumbo a un destino desconocido que todo apunta a que podría tratarse, varias semanas después de lo previsto, de Abu Dabi.

Porque no dejais en paz al chaval y yo no soy borbona ,que disfrute que es joven jaja"He visto a Froilán seis veces en el 'after'": dentro de la noche madrileña que destruye borbones https://t.co/4lpAUWXtOo