El tío del asesinado en Gata de Gorgos critica el pasotismo de las autoridades

Antoni, tío de David, el hombre de 38 años asesinado el pasado sábado en Gata (Alicante) ha explicado, en declaraciones a Europa Press Televisión, cómo sucedió el crimen: "Estaba desprevenido y lo atacaron por detrás hasta causarle la muerte" como "represalia" después de que hubiera intentado "calmar" a un grupo "muy conflictivo", llegado recientemente al municipio y que había mantenido "altercados" con varias chicas de la localidad, a las que habían "faltado el respeto".

Este familiar asegura que la víctima era una "persona de un gran corazón", que "daría todo por todos" y "antes que para él mismo" y, por ello, intervino para intentar calmar a ese grupo de personas "muy conflictivo" y "peligroso".

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres hombres acusados de dar muerte a David en plena calle en Gata. Efectivos de la Policía Local iniciaron la reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los medios sanitarios, que encontraron a la víctima en parada cardiorrespiratoria con diversos traumatismos en el tronco, la cara y el cuello. Los equipos médicos continuaron con las tareas de RCP avanzada, pero no pudieron recuperarlo y confirmaron su fallecimiento.

Antoni ha explicado que recibió la noticia por teléfono y ha añadido que los presuntos agresores —tres hombres de nacionalidad marroquí, según fuentes de la investigación— son personas "muy conflictivas" que habían llegado a la localidad unas semanas antes, procedentes de Barcelona, y las autoridades estaban alertadas de su presencia, aunque ha lamentado que hicieron "caso omiso".

"En más de una ocasión se les había avisado de que hubo altercados en el mismo pueblo de Gata, y, palabras literales, las autoridades dijeron que eso no era competencia de ellos, que llamaran al 112", ha lamentado. Y ha añadido que el sábado fue "muy fatídico" porque hubo "altercados por todo el pueblo".

En todo caso, ha hecho hincapié en que la comunidad islámica de Gata "alertó también a las autoridades de que entraron unas personas conflictivas, que estuvieran al tanto" y ha lamentado que lo sucedido se hubiera podido evitar, en su opinión, porque las autoridades estaban alertadas de que eran "peligrosas, muy agresivas".

El tío de la víctima ha relatado que, según le han trasladado, los vecinos vieron que iban "descamisados, armados con un bate de béisbol, que fue el arma homicida" y que su sobrino "estaba desprevenido y lo atacaron por detrás hasta causarle la muerte".

En esta línea, ha subrayado que el fallecido era "una persona de un gran corazón; él lo daría todo por todos, antes que para él mismo" y sentía "muy adentro" las "injusticias" y, en este caso, el grupo había mantenido "altercados con chicas", varias veces, a las que habían "faltado el respeto".

"Mi sobrino intentó calmarlos, que estuvieran quietos y no atacaran a nadie más y que parece ser que la gente esta pues tomó represalias ya que fueron armados y pasó el hecho fatídico", ha descrito. "El peso de la ley a mi familia ¿de qué le vale ahora?", se ha preguntado, si bien espera que lo sucedido "sirva para que no pase de nuevo y que no caiga en saco vacío". "Que sirva para algo aunque a nosotros ya nadie nos puede devolver a David. Es muy duro", ha concluido.