Núñez culpa a la "multiculturalidad" del crimen de Gata de Gorgos

Las reacciones tras conocerse el brutal asesinato de David, vecino de la localidad valenciana de Gata de Gorgos, a manos de un grupo de personas de origen magrebí no se han hecho esperar y, las críticas más duras, por parte del gobierno valenciano, llegan de la mano de Vox, acusando directamente a la izquierda de "desproteger" a los españoles por su "ceguera ideológica" y "caprichos multiculturales". Mientras el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera, pide, directamente, la deportación de los responsables, la consellera de Justicia, Elisa Núñez, critica las "políticas suicidas".

"A nadie se le escapa que se trata de un nuevo y cruento recordatorio de que nuestra seguridad y nuestras vidas están siendo sacrificadas en nombre de los caprichos multiculturales de la izquierda", ha señalado en unas declaraciones facilitadas por su departamento en un comunicado, en referencia a la procedencia de los detenidos por el crimen, —tres hombres de nacionalidad marroquí, según fuentes de la investigación—. Y ha añadido: "Nosotros acusamos a la izquierda de poner en peligro a nuestro pueblo con su ceguera ideológica".

Para Núñez, "este repugnante crimen no solo destroza a una familia, a la que trasladamos nuestro más sincero pésame y a cuya disposición nos ponemos; también hiere a todo el pueblo, a toda la región y a España entera, por lo cruel e inaudito de la manera en la que se ha producido". La víctima, un vecino de la localidad de 38 años, falleció tras recibir golpes supuestamente con un bate de béisbol.

Por su parte, el vicepresidente del Consell, Vicente Barrera, también de Vox, en la misma línea que el líder nacional, Santiago Abascal, ha exigido la "deportación inmediata y fronteras seguras". "Solo nosotros defendemos a los españoles frente a culturas totalmente antagónicas a la nuestra", ha apuntado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

La consellera ha señalado que están a la espera de obtener "más información sobre los hechos, la motivación detrás de esta agresión, y la situación legal de los agresores, pero a nadie se le escapa que se trata de un nuevo y cruento recordatorio de que nuestra seguridad y nuestras vidas están siendo sacrificadas en nombre de los caprichos multiculturales de la izquierda".

El ministerio "ignoraba" la situación

"Desde noviembre, hemos enviado varias cartas al Ministro del Interior en las que hemos expresado nuestras preocupaciones y nuestra voluntad de colaborar para encontrar soluciones urgentes a problemas tan graves como el acontecido en este municipio de Alicante. Sin embargo, estas peticiones han sido ignoradas, a pesar de nuestras advertencias sobre las indudables consecuencias", ha criticado Núñez.

En esta línea, hasubrayado que recientemente reunieron al Observatorio de Seguridad "para poner encima de la mesa la degradación de nuestras calles y, lejos de querer escucharnos y asumir responsabilidades, la Delegación del Gobierno se ha limitado a acusarnos de racistas".

"Nosotros acusamos a la izquierda de poner en peligro a nuestro pueblo con su ceguera ideológica. Y nos preguntamos, ¿hasta cuándo tendremos los españoles que pagar su absurdo buenismo con nuestra seguridad, nuestra libertad y, en demasiados casos, nuestras vidas?", ha interpelado Núñez, que acusa en el comunicado a "quienes, desde sus cómodos despachos, promueven esta situación, sin control, sin responsabilidad, ignorando cómo afecta a la convivencia en nuestros pueblos e insultando a quien, como nosotros, se atreve a denunciarla". Exigimos respuestas y acciones contundentes.

La consellera ha advertido que no aceptarán "más excusas ni palabrerías". "Es hora de poner fin a estas políticas suicidas que ponen en peligro a nuestros ciudadanos. Reclamamos que se tomen medidas drásticas y efectivas para proteger a nuestra gente y asegurar que no tengamos que seguir pagando este precio intolerable", ha exigido y ha recalcado que es hora de "proteger a nuestros ciudadanos, y de asegurar un futuro seguro para nuestros hijos". "No descansaremos hasta que se haga justicia", ha concluido.mir