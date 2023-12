La Prensa feminista publica la foto del beso de Rubiales a una jugadora inglesa

Corren malos tiempos para Luis Rubiales, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol inhabilitado de su cargo por la tormenta desatada tras su 'pico' en la final del Mundial femenino, que ganó España ante Inglaterra, a Jenny Hermoso, una de sus jugadoras, y la catarata de acontecimientos casposos y gangsteriles que sucedieron a continuación. Hoy, una publicación deportiva feminista de Irlanda, Her Sport, publica una fotografía que compromete al granadino aún más.

The FIFA Disciplinary Committee who handed down a three year ban to former Spanish Football Association president Luis Rubiales were “tempted to impose more severe sanctions” for his actions at the Women's World Cup final.



