Un objetivo del Barça pasa de los azulgranas y apunta a renovar con su equipo

Un futbolista que parecía que iba a salir de su club el próximo verano parece haber dado un giro en el guion de su futuro, ya que habría rechazado esa opción y parece que renovará.

Durante estos últimos años hemos ido sabiendo que la crisis económica que arrastra el Barcelona es mucho mayor de la que se había contado. Los problemas para inscribir jugadores y para tener ingresos con los que llevar a cabo operaciones tenía que conseguirse a base de las famosas palancas de Joan Laporta, que eran vendiendo patrimonio del club, para poder ir pagando las deudas y también reforzando, como pudiesen exprimiendo cada euro, la plantilla. A pesar de ello, se siguen escuchando grandes nombres para llegar a la Ciudad Condal, pero uno de esos cracks que había sido vinculado con el Barça ha decidido no vestir la elástica blaugrana.

La dirección deportiva del Barcelona, encabezada por Deco, sigue trabajando en la plantilla de la próxima temporada. Por un lado estarían las salidas, en las que no debería haber ningún joven, tal y como aseguró Joan Laporta hace unos días. Esto significa que los Ferran Torres, Raphinha o compañía podrían acabar saliendo a cambio de una buena suma de dinero. De hecho, por el extremo brasileño han preguntado desde Arabia Saudí y desde la Premier League, siendo la primera una oferta irrechazable que el Newcastle no podría igualar para hacer que el ex del Leeds volviese al campeonato británico.

Otro capítulo diferente es el de las llegadas. Como viene siendo habitual, el Barcelona tendrá que exprimir cada euro que LaLiga de Javier Tebas le autorice a pagar, ya sea de salario o para acometer fichajes. Ya llevamos un tiempo escuchando los nombres que gustan a Deco y a Joan Laporta, como el de Erling Haaland, que es la gran ilusión del presidente azulgrana, aunque a la hora de la verdad todos son conscientes de que es una operación imposible, ahora mismo, para la entidad culé.

Obviamente, el fichaje de Erling Haaland sería multimillonario por el precio que tendrían que pagar al Manchester City, el salario al futbolista y las comisiones. Es por ello que han bajado sus aspiraciones y se han puesto a mirar a jugadores de otro nivel. Uno de los que sonó con fuerza para el Barcelona, por el que también se interesaron el Getafe y el Atlético de Madrid fue Mason Greenwood, pero el precio solicitado por el United es muy alto y en Can Barça el inglés no era una prioridad.

Kvaratskhelia prefiere el Nápoles

En la lista de Deco aparecía por encima el nombre de un futbolista que el año pasado fue uno de los mejores del mundo. Se trata de Khvicha Kvaratskhelia, que consiguió ganar la última temporada la Serie A con el Nápoles, pero este curso el cuadro italiano no está rindiendo a su mejor nivel. Se habla de que la otra estrella del equipo napolitano, Víctor Osimhen, también podría abandonar el Diego Armando Maradona, antiguo San Paolo, pero parece que ha habido un giro radical en la situación del extremo georgiano.

Las últimas afirmaciones aseguran que Khvicha Kvaratskhelia se ha dejado querer por el Barcelona, pero también que ha iniciado las negociaciones con el Nápoles para firmar una renovación con un salario millonario que no podría alcanzar el club presidido por Joan Laporta. Según La Gazzetta dello Sport, el georgiano recibiría un aumento considerable de su sueldo, pero también tendría una cláusula accesible, por lo que parece que la intención es sólo la de quedarse una temporada más en el club napolitano, a menos que los resultados deportivos lo motiven a seguir.