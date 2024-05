¡Sorpresa! Kroos anuncia que se retira del fútbol tras la Eurocopa

Sorpresa. Sorpresa y tembleque. De manera repentina, sin que nadie aparentemente se lo esperase, Toni Kroos ha anunciado en sus redes sociales que el 30 de junio terminará su aventura en el Real Madrid. y que deja el fútbol. El centrocampista alemán, que iba renovando temporada a temporada para estar seguro de que quería seguir en el club y que se sentía con fuerzas y motivado para seguir al más alto nivel, ha decidido que se acabó. Tras la Euro 2024, cuelga las botas.

El madridismo no está de luto, porque el club está por encima de cualquier futbolista, directivo, entrenador o presidente, pero el agujero que deja Toni Kroos en Concha Espina es de dimensiones colosales. Kroos, que llegó al Santiago Bernabéu en el verano de 2014 procedente del Bayern Múnich, se ha convertido en santo y seña del equipo madridista a lo largo de todas estas temporadas. El centro del campo Modric-Casemiro-Kroos permanecerá en la historia del club blanco en sus páginas más destacadas.

Éste es el comunicado del jugador alemán: "Realmente lo pensé durante mucho tiempo, lo pensé durante mucho, mucho tiempo y en los últimos días he llegado a la conclusión de que esta temporada, esta maravillosa temporada, la décima temporada con el Real, será también la última. Y cualquiera que me haya escuchado atentamente durante los últimos años ha escuchado alguna vez la frase de que la única opción para mí es terminar mi carrera en el Real Madrid".

