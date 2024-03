Cubarsí 'echa' a Íñigo Martínez y la Premier viene a por un titular azulgrana

El Barcelona sigue estudiando cualquier forma para ingresar dinero de cara a la próxima temporada y el central que llegó del Athletic podría acabar abandonando la Ciudad Condal este verano.

Ahora mismo el Barcelona, que sigue soñando con revalidar el título de LaLiga EA Sports aunque lo tienen muy difícil, está trabajando en la planificación de la próxima temporada. Joan Laporta ha hablado en varias ocasiones asegurando que no venderá a ninguno de los jóvenes y que intentará retener a los Joaos, Félix y Cancelo, con una nueva cesión, por lo que serán jugadores con algo más de veteranía los que abandonen la entidad con una venta que permita a la directiva azulgrana recibir alguna compensación económica interesante.

Joan Laporta ha hablado estas últimas semanas y, además de cargar duramente contra el Real Madrid, también ha dicho que los Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Araújo o Lamine Yamal no están en venta. De hecho, por éste último reconoce que ha rechazado una oferta del PSG de 200 millones de euros, una cifra que es muy importante para el Barça, tal y como está la situación financiera del club. A pesar de ello, en la Ciudad Condal no quieren desprenderse de los jugadores que pueden ser determinantes en el futuro y así poder formar un proyecto alrededor de ellos.

Joan Laporta: "Rechazamos una oferta de 200 millones de euros por Lamine Yamal"

Eso significa que las ventas no serán de jóvenes y sí de los más veteranos. Diferentes informaciones han apuntado a que Arabia Saudí se ha lanzado a por futbolistas como Robert Lewandowski, Marc-André Ter Stegen o Raphinha. Es complicado que los dos primeros abandonen el Barcelona porque se encuentran a gusto en la Ciudad Condal, pero en el caso del brasileño sí que tendría las puertas abiertas. El fútbol árabe apostaría fuerte por él, pero también tiene otras opciones.

El Newcastle es otro de los equipos interesados en firmar a Raphinha.



Sin embargo, también tienen problemas con el FFP, y no podrán igualar la oferta del Al-Hilal de 100 M€.

Y es que al ex del Leeds lo quieren de vuelta en la Premier League. El Newcastle, que desde hace varios años está haciendo una buena inversión, habría puesto en el extremo del Barcelona su punto de mira, tal y como informa el medio inglés Chroniclelive. Las Urracas estarían dispuestas a desembolsar una buena cantidad de dinero por Raphinha, pero el club azulgrana esperaría una oferta de más de 50 millones de euros para sentarse a hablar por él.

Overbooking en la defensa

Por otro lado, donde parece que habrá salidas es en la zaga. La aparición de Pau Cubarsí, la calidad y contundencia de Ronald Araújo o la polivalencia de Andreas Christensen, que está jugando también como mediocentro, hacen creer que son inamovibles en la defensa del Barcelona. También es cierto de que todo dependerá del próximo entrenador que llegue al Barça, pero habrá jugadores que tendrán que salir.

🔴 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 |



El Barça ayudará a Íñigo Martínez a encontrar nuevo equipo



✍️ @tjuanmarti https://t.co/l8S53HWxR8 — Diario SPORT (@sport) March 29, 2024

Por Jules Koundé se escucharán ofertas, pero no malvenderán al jugador francés por el que pagaron unos 50 millones. Íñigo Martínez es el claro candidato a salir, ya que llegó gratis la pasada campaña y no estaría inscrito para el próximo curso, por lo que el Barcelona aceptaría negociar un traspaso para librarse de los 8 millones que tiene de ficha, ayudándole a buscar un nuevo equipo. Además, regresaría de la cesión Éric García y habrá que ver qué sucede con él, como también con jugadores que no tienen todo el protagonismo como Marcos Alonso o Sergi Roberto.