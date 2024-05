La respuesta de Luis Enrique de la que hablan todos al ser preguntado por Mbappé

El técnico asturiano del PSG respondió con unas palabras surrealistas a los periodistas cuando le cuestionaron por el futuro del delantero francés en el Real Madrid la próxima temporada.

Desde que hace ya unos días Kylian Mbappé comunicase oficialmente que dejaba el PSG el próximo 30 de junio cuando se expire su contrato no se ha hecho otra cosa que hablar del futuro del delantero de Bondy. Pese a faltar un anuncio por parte del club blanco, todos dan por hecho que el capitán de la selección francesa jugará en el Real Madrid la siguiente temporada y Luis Enrique, como entrenador del cuadro parisino, ha tenido que volver a responder preguntas en la sala de prensa sobre el futuro del que todavía es su jugador.

Además de Luis Enrique, durante estos días ya hemos visto diferentes personas que han decidido hablar sobre Kylian Mbappé. Uno de ellos es Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, que ha asegurado que ha hablado con el Real Madrid para que libere al de Bondy para que pueda estar en los Juegos Olímpicos de París que se celebran este verano tras la Eurocopa. Su presencia en la cita olímpica impediría que hiciera la pretemporada a las órdenes de Carlo Ancelotti.

Por otro lado también ha aparecido Javier Tebas para hablar sobre el futuro de Kylian Mbappé y fusilarle el anuncio a Florentino Pérez. El presidente de LaLiga ha dado varios detalles sobre la contratación del delantero francés, además de desvelar también que firmará por cinco temporadas en lugar de seis, como siempre suele hacer el Real Madrid con los galácticos que contrata.

Pero el propio futbolista también ha hablado públicamente. Lo hizo en la gala de entrega de premios de la Ligue1 y Kylian Mbappé ha reconocido, sin nombrar al Real Madrid, que lo "que viene es muy emocionante". Cuando le preguntaron por el club blanco fue tajante: "Lo único que hay que saber es que me voy del PSG. El resto, quizás no sea el momento de saberlo. En la vida hay que tomarse tiempo para todo".

La respuesta de Luis Enrique sobre Mbappé

Uno de los momentos más destacado de la comparecencia de Luis Enrique en la sala de prensa fue cuando al entrenador le preguntaron por Kylian Mbappé y el asturiano tiró de una respuesta surrealista con la que dejó a todos patidifusos, a la par que ha causado gran sensación en las redes sociales. "Ahora que todos sabemos que se va al Real Madrid, no sé si ha hablado con él, ya que usted conoce el club", le plantearon al ex seleccionador nacional.

"Pues yo creo que el día de hoy es lluvioso pero a la vez muy bonito, porque permite que se respire un aire diferente. Me gustan los días lluviosos", comenzó respondiendo Luis Enrique antes de ir más allá. "Me recuerda a mi tierra, Gijón. Yo soy gijonés al 100%. 'Playu', como nos llamamos entre nosotros. Creo que he respondido perfectamente a la pregunta", concluyó el asturiano.