Vinicius: el racismo que ve todo el mundo y que España se niega a reconocer

Los lamentables acontecimientos vividos ayer en Mestalla contra el jugador brasileño del Real Madrid han desatado una ola de críticas de compañeros y medios a lo largo de todo el planeta.

El escándalo que se vivió ayer en Mestalla no ha pasado desapercibido en ninguna parte del mundo. La imagen de racismo que ha dado el fútbol español por el lamentable comportamiento de parte de la hinchada valencianista hacia Vinicius se está afeando en todo el planeta, por mucho que en España perdamos el tiempo hablando de provocaciones previas o de que Ancelotti se equivocara al afirmar que todo el estadio estaba gritando eso tan asqueroso de "Mono".

El caso es que esa fue la palabra con la que cientos de seguidores del Valencia recibieron a Vinicius ayer en Mestalla y eso fue lo que también escuchó el jugador del Real Madrid cuando se encaró con el fondo desde el que le estaban insultando.

Entre ayer y hoy numerosos compañeros de profesión de Vinicius han mostrado su solidaridad con él. Por solo poner unos pocos ejemplos, esto es lo que escribió Militao.

Hoje foi mais um dia triste aqui na Espanha, mais um dia que infelizmente os racistas venceram. É uma vergonha!



Sofrer racismo, se defender e depois ser expulso tentando se defender! Até quando temos que aguentar isso?



Estou com você, irmão! @vinijr a nossa luta continua! ✊🏾 — Éder Militão (@edermilitao) May 21, 2023

"Hoy fue otro día triste aquí en España, otro día que lamentablemente ganaron los racistas. ¡Es una vergüenza! ¡Sufres racismo, te defiendes y luego te expulsan tratando de defenderte! ¿Cuánto tiempo tenemos que aguantar esto? ¡Estoy contigo, hermano! ¡Nuestra lucha continúa!", escribió el defensa del Real Madrid en su cuenta de Twitter.

A través de Instagram, también quiso opinar Mbappé, "No estás solo. Estamos contigo y te apoyamos", publicó, mientras sus compañeros en el PSG, Neymar y Achraf Hackimi, tampoco se callaron. "Estoy contigo", dijo su compatriota. "Estamos contigo, hermano", escribió el exjugador marroquí del Real Madrid.

Ronaldo Nazario: "Cuenta conmigo en tu lucha"

En Brasil no han sido los condescendiente que se está siendo en España y tienen claro que en nuestro país existe un evidente problema de racismo, que tiene en el fútbol una de sus expresiones más habituales.

🇧🇷En Brasil 'explotan' por el incidente en Mestalla con Vinicius.



🤬"En España hay que cambiar la ley"

🤬"LaLiga y el Real Madrid son cobardes"

El también brasileño Ronaldo Nazario, presidente del Real Valladolid, fue absolutamente claro en la denuncia por el racismo sufrido por su compatriota, no ya solo ayer en Mestalla, sino en multitud de campos de la Liga española.

"Vini, cuenta conmigo en tu lucha. En nuestra lucha", aseguraba, por su parte, Ronaldo Nazario en un mensaje publicado en sus redes. "Una vez más un episodio de racismo en @LaLiga. ¿Hasta cuando? Mientras haya impunidad y connivencia, habrá racismo. Es inaceptable que los árbitros, la Federación y las autoridades también estén sin acción y que la afición aplauda una cantidad tan absurda. Suficiente", escribió Ronaldo.

Hasta el presidente brasileño, Lula da Silva, denunció el trató que estaba sufriendo Vinicius en España. "No es justo que un joven pobre que triunfó en la vida y que se esta transformando en uno de los mejores futbolistas", sufra este tipo de ataques, dijo y continuó: "No podemos permitir que el fascismo y el racismo tomen los estadios de fútbol". También lo hizo desde la FIFA su presidente, Gianni Infantino, al mostrar "toda nuestra solidaridad con Vinicius. No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad, y la FIFA apoya a todos los jugadores y a todas las jugadoras que lo han sufrido en carne propia".

"Las autoridades no hacen una mierda por ayudarlo"

Y en Inglaterra, el lugar en el que se inventó el fútbol, también tienen claro que el racismo es un problema evidente en el fútbol español. "¿Cuántas veces necesitamos ver a este joven sometido a esta mierda? Veo dolor, veo disgusto, lo veo necesitando ayuda... y las autoridades no hacen una mierda para ayudarlo", comentó Rio Ferdinand, cuya opinión secundó el mítico Gary Lineker, una de las voces más respetadas en el fútbol británico: "Una vez más, el jugador maltratado es el único sancionado", aseguró.

Y mientras, en España, LaLiga, a través de su presidente Javier Tebas, se pierde en discusiones inútiles y tuiteras con el propio jugador y la Federación Española, con habitual palabrería, insta a los clubes a colaborar en la erradicación inmediata de estos hechos lamentables respetando las reglas y sanciones deportivas y no dilatándolas con recursos judiciales artificiosos.

Ya se sabe que hasta ayer había presentadas nueve denuncias contra aficionados por insultos racistas hacia Vinicius, pero es evidente que estas acciones, que después son archivadas por la Justicia, como ya ha sucedido en algunos casos, no son suficientes para atajar un problema mucho mayor.

El Real Madrid denuncia un delito de odio

Por su parte, el Real Madrid ha publicado un comunicado en el que adelanta que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en concreto ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación, para que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades.