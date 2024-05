Xavi pide audiencia con Laporta, se la niegan y le invitan a marcharse del Barça

La situación que atraviesa el Barcelona es muy delicada, ya que el técnico catalán podría tener las horas contadas por el enfado del presidente azulgrana, a pesar de haberlo ratificado.

El Barcelona está viviendo un auténtico terremoto. Cuando todo parecía que se había calmado a pesar de caer en los cuartos de final de la Champions League y de despedirse de la lucha por LaLiga EA Sports hace bastante tiempo, ahora se ha vuelto a liar. Xavi Hernández habló antes del choque que el cuadro culé iba a jugar ante el Almería y sus críticas no gustaron nada a un Joan Laporta que decidió a última hora no viajar a Andalucía por el enfado que tenía encima, ya que no se quería cruzar con el entrenador de Terrassa.

El Barça, en 2024:



-Xavi dimite en diferido

-Xavi dice el Barça juega mejor porque él se va

-El Barça no gana ni un título

-Xavi dice que sigue

-Laporta y Deco quieren cesarlo, pero no hay dinero

-RDP para decir que sigue

-Laporta quiere cesarlohttps://t.co/IimUSfgDua — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) May 17, 2024

Hay que remontarse bastante tiempo atrás para ver cómo comenzó todo este culebrón. Xavi Hernández, tras caer estrepitosamente frente al Villarreal sorprendió a todos anunciando que a final de temporada se marcharía. Los resultados comenzaron a llegar, aunque los culés se quedarán en blanco, pero hace unas semanas cambió todo y Joan Laporta y el propio entrenador anunciaron que el técnico reculaba y que continuaría la próxima temporada.

🔴 Conocemos la última hora de un día de locos en Can Barça, con @santiovalle



❌😳 Xavi ha pedido una reunión que Laporta ha rechazado



🤝 Alejandro Echevarría, asesor externo del club, ha hablado con el técnico y ha pedido calma pic.twitter.com/SOgfvvd4s6 — El Larguero (@ellarguero) May 17, 2024

Parecía que la tranquilidad volvía, pero todo se torció hace unos días cuando Xavi Hernández, en rueda de prensa, exponía la realidad del Barcelona: la economía es mala, hacen falta cambios y tiempo y sin fichajes no hay posibilidad de pelear por títulos. Estas palabras encendieron a un Joan Laporta que decidió no viajar a Almería y comenzó a barajar la posibilidad de destituir al técnico catalán cuando terminase la temporada.

La reunión, en unos días

Las últimas horas en Can Barça han sido moviditas y ha habido filtraciones por todas partes. Una de las informaciones que se han desvelado ha sido la del mensaje que le mandó Joan Laporta a Xavi Hernández, al que felicitó por el triunfo en Almería, pero no le mencionó nada sobre todo lo que se está diciendo de su destitución. Esas serían las únicas palabras que habrían cruzado el máximo mandatario del club blaugrana y el entrenador. Eso sí, el de Terrassa habría pedido una reunión cara a cara con el presidente, pero ha sido denegada y comentaron que esperase unos días a que se calmase todo.

🔵🔴 BARÇA - INFO



🚨 Alejandro Echevarría está intentando convencer a Xavi de que renuncie a su cargo al final de temporada.



ℹ️ @fansjavimiguel pic.twitter.com/uAE1MJ7tTh — Gol de Oro ⚽ (@_goldeoro_es) May 17, 2024

Con el que sí se ha visto Xavi Hernández ha sido con Alejandro Echevarría, que es asesor y ex cuñado de Joan Laporta. Esta persona cercana al presidente aconsejó al técnico que se esperase unos días para reunirse con el máximo mandatario del Barcelona cuando todo esté más tranquilo, pero le ha deslizado que lo mejor sería que llegasen a un acuerdo para separar sus caminos de una forma amistosa, pero habrá que ver qué es lo que ocurre en ese encuentro que están obligados a mantener.