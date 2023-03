El Madrid convoca una Junta de urgencia y socios recogen firmas contra el Barça

El 'caso Enríquez Negreira' no está dejando indiferente a nadie. La Fiscalía ha denunciado al Barcelona por presunta corrupción y compra de partidos, lo que dejaría al fútbol español muy tocado de demostrarse que es cierto. Ante esta situación límite los aficionados de diferentes equipos están tomando medidas para que todo se investigue y que los culés paguen si han realizado algún tipo de delito.

En el partido de Copa del Rey aficionados del Real Madrid acudieron a las inmediaciones del Santiago Bernabéu con billetes falsos con la cara de Joan Laporta, algo parecido a lo que preparan en San Mamés los hinchas del Athletic Club, estadio en el que jugará el Barcelona este domingo en uno de los partidazos de la jornada 25 de la Liga Santander.

Ahora, la última acción llevada a cabo por los aficionados llega, también, por parte de los del Real Madrid. El conjunto blanco recibía al Espanyol en el Santiago Bernabéu y un grupo de socios ha decidido iniciar una recogida de firmas de otros socios para pedir al Real Madrid diferentes acciones, tal y como ha informado el portal Soy madridista.

"Varios socios del Real Madrid, con el respaldo de un despacho de abogados, van a recoger firmas de más socios durante la jornada de hoy para instar a la junta directiva del club a llevar a cabo las siguientes acciones", comenzaron publicando en su cuenta de Twitter. Y es que, como hemos dicho, para nadie el 'caso Enríquez Negreira' es poca cosa.

La primera petición que se rogaría con esta recogida de firmas es la de "romper relaciones institucionales con el club pagador de Negreira hasta que se aclare su responsabilidad". Cabe recordar que la próxima semana el Real Madrid visita el Camp Nou para enfrentarse en la Liga Santander y que a principios de abril habrá otro Clásico en el feudo azulgrana correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

"Instar al Real Madrid como entidad a personarse como parte interesada y perjudicada en los procesos judiciales y/o administrativos que puedan incoarse", dicen en ese segundo punto. Y es que la entidad de Concha Espina no participó en el comunicado conjunto que lideró el Atlético junto al resto de equipos. Además, tampoco ha hecho ningún otro tipo de movimiento público para solicitar que se esclarezca y que se investigue todo.

Os dije que acababa, pero no. Porque he hablado con el despacho de abogados y me han ampliado la info.



Habrá otra recogida de firmas el día del Liverpool. Y cualquier socio puede acercarse por Iusfinder (c/Príncipe de Vergara 8, 1º derecha, Madrid) a firmar esta semana.



Sigo