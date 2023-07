Florentino le gana por la mano a Laporta y se lleva a Güler, su pasión turca

El joven mediapunta otomano ha elegido al Madrid y firmará en los próximos días por el club blanco, pese a que el Barcelona creía tenerlo fichado después de la visita de Deco a su casa.

Sin haber partido ni césped de por medio, el Real Madrid ha obtenido una importante victoria sobre su gran rival, el Fútbol Club Barcelona. En esta ocasión, ha sido en los despachos. En los próximos días, el club blanco fichará a Arda Güler, la gran revelación del fútbol turco, después de que el mediapunta del Fenerbahçe haya escogido al Madrid sobre el resto de equipos que se habían interesado por él.

Uno de los que más intención ha puesto en el fichaje de Güler fue el Barça, hasta tal punto de que Deco, director deportivo del club que preside Joan Laporta, viajó a Turquía para entrevistarse con el propio jugador. Sin embargo, esos esfuerzos han sido baldíos, ya que el futbolista turco, salvo gran sorpresa de última hora, será jugador del Real Madrid en los próximos días.

Incluso no se descarta la posibilidad de que Güler participe en los primeros entrenamientos de la pretemporada blanca, cuyos futbolistas regresan de sus vacaciones el próximo lunes. En principio, el montante de la operación rondaría los 20 millones de euros y la intención del Real Madrid sería probarlo en el mes de pretemporada para, a su conclusión, tomar una decisión: o bien, que se quede como jugador de la primera plantilla blanca, o cederlo a algún equipo, no se descartaría el propio Fenerbahçe, para no cortar de ninguna manera su progresión.

Arda Güler, que el pasado mes de febrero cumplió los 18 años, ya ha debutado con la selección turca, con la que ha disputado cuatro encuentros, y es la gran promesa del fútbol otomano. Los que le han visto jugar con asiduidad aseguran que es un mediapunta de mucho toque y control, con una técnica absolutamente depurada y con un gran dominio en su pierna izquierda. Para hacernos una idea, podría ser el reemplazo ideal de Marco Asensio, que no renovó con el Real Madrid para enrolarse en el Paris Saint Germain.

Güler, en la senda de los fichajes jóvenes de Florentino

El fichaje de Güler, además, se encuadraría perfectamente en la política del Real Madrid de incorporar a su plantilla a jugadores muy jóvenes como apuestas de futuro. Se ha hecho de manera radical, como en los casos de Vinicius, Rodrygo, Endrick, o el propio Güler, y también contratando a futbolistas que, pese a su edad, ya son auténticas realidades. Bellingham ha sido el último en llegar, pero en años anteriores el Madrid ya había contratado a otros futbolistas de estas mismas características como Tchoaumeni o Camavinga.