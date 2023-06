Alonso sigue sin poder con Verstappen y fue segundo en el Gran Premio de Canadá

Un pasito más cerca, pero todavía lejos. Fernando Alonso acabó segundo en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, disputado este fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. El Aston Martin del asturiano pudo acercar al monoplaza verde esmeralda un poco más al Red Bull de Max Verstappen, pero todavía está demasiado lejos como para optar a la ansiada 33. Llegará, pero habrá que sudar tinta. Hamilton cerró el podio y Carlos Sainz, lastrado por las órdenes de equipo del muro de Ferrari, llevó su monoplaza al quinto puesto desde la undécima plaza en la que situó su coche para la largada.

