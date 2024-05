El enfado de Omar Montes con "El Hormiguero" por la foto que enseña Pablo Motos

El cantante fue el invitado del miércoles en "El Hormiguero", pero tuvo que ponerse serio con Pablo Motos por una exclusiva que dio el presentador.

Omar Montes fue el invitado de "El Hormiguero" este miércoles 1 de mayo. El cantante ya es uno de los invitados que más ha repetido en el programa, y como suele ser habitual llegó con muy buen ánimo al programa, aunque todo se trunco después de que Omar viera como Pablo Motos filtraba una exclusiva suya.

Fue justo antes de que Omar Montes hablara de su encuentro con el rey Felipe VI, cuando Pablo Motos se aventuró a dar una noticia en exclusiva sobre el cantante: "Voy a dar la noticia, no sé si se sabe... Hay una prueba irrefutable de que ahora mismo estás en tu 'prime', y es que te están haciendo una figura en el museo de cera". Unas palabras que dejaron estupefacto al cantante, que aunque lo admitió se pilló un buen rebote.

Porque al ver la foto exclusiva de él junto a la cabeza de su figura de cera, Omar Montes le preguntaba a Motos: "¿Cómo has conseguido esa foto macho? Eres un iluminati de la hostia". Y es que la publicación de esa exclusiva, le podía buscar más de un problema: "Me has buscado una ruina. Me ha dicho la señora que no saliera la foto y ya la habéis puesto... Veréis la ruina que me habéis buscado".

El encuentro de Omar Montes con el rey Felipe VI

A pesar de todo, la entrevista retomó su cauce y Omar Montes compartió cómo fue su encuentro con el rey Felipe VI: "Echar la tarde con el rey es como leer una enciclopedia, te enseña cosas, te habla de cosas, te abre la mente, es un tío guay". Además, el cantante sorprendió admitiendo que el rey es un tío de barrio: "Cosas muy de barrio, es muy de la calle. La gente, porque no lo conoce, dirá lo que sea, pero te echas un ratillo con el rey y es buena gente".

Además de contar esas anécdotas, Omar Montes llevó dos sorpresas a "El Hormiguero", porque junto a él acudieron el cantante Saiko, con quien interpretó el tema 'Yo lo soñé', y el deportista Ilia Topuria, quienes se unieron por sorpresa a la entrevista y además se quedaron hasta el final del programa.