Simone Biles regresa a la competición una vez superados sus problemas mentales

Simone Biles ha vuelto. La ganadora de siete medallas olímpicas, cuatro de ellas de oro, reapareció tras 732 días de ausencia, en los que se centró en su bienestar mental tras retirarse de la final por equipos de los últimos Juegos Olímpicos, los de Tokio, por un episodio de 'twisties', una desconexión entre mente y cuerpo. Allí, en Japón, Biles renunció a los ejercicios de individual, suelo, salto y asimétricas tras sufrir esa desconexión en el ejercicio de salto. Regresaría en esas mismas Olimpiadas para realizar el ejercicio de barra, donde consiguió colgarse la medalla de bronce. Un ejemplo en el mismo fin de semana en el que Ricky Rubio, jugador de baloncesto de la NBA y de la selección española, ha decidido renunciar a participar en el Mundial 2023 por el mismo motivo.

