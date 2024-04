Pastel de Belém: la dulce tentación de Portugal

En el siglo XIX, los monjes del Monasterio de los Jerónimos en Belém, se vieron obligados a buscar medios de subsistencia: elaborar pasteles de Belém fue una de las soluciones.

“Noiva que come pastel, não tira mais o anel ”. Dice el proverbio portugués que “novia que come de este pastel, no tira más el anillo”. Portugal, como España, es un país de tradiciones y, el día de la boda, es una de esas jornadas inolvidables.

Por eso, es común ver parejas recién casadas, vestidas con los trajes de la ceremonia, en las pastelerías de Portugal comiendo pasteles de Belém.

Historia del Pastel de Belém

En los siglos XIX y XX, los conventos y monasterios portugueses vivieron una época de transformación culinaria inesperada.

En los conventos su principal ocupación era el planchado de ropa, la abundancia de yemas de huevo, resultado del uso de claras para dar apresto , llevó al surgimiento de nuevas recetas en la repostería. Así nacieron los 'Pasteles de Belém' y los 'Huevos Moles' , entre otras delicias, como un ingenioso aprovechamiento de recursos.

El Impacto de la Revolución Liberal

En 1834, una ola de revolución liberal en el barrio de Europa, afectó profundamente a Portugal. Como consecuencia, todos los conventos y monasterios del país cerraron sus puertas, dejando a las monjas y monjes en una situación precaria.

Monasterio de los Jerónimos en Belém

Entre ellos se encontraba el Monasterio de los Jerónimos, ubicado en Belém, cerca de Lisboa. Ante la necesidad de buscar medios de subsistencia, los monjes se vieron obligados a encontrar nuevas formas de mantenerse a flote.

La Innovación como solución

En medio de esta crisis, surgió una idea innovadora desde el Monasterio de Lisboa: la venta de los famosos Pasteles de Belém. Aunque la distancia entre Lisboa y Belém era considerable, la presencia de barcos a vapor facilitaba el transporte de esta delicia.

Además, la atracción de turistas hacia el Monasterio de los Jerónimos garantizaba una demanda constante de estos pasteles. Lo que comenzó como una medida de supervivencia se convirtió en el inicio de una tradición culinaria icónica.

Desde 1837, los Pasteles de Belém se han elaborado en las cercanías de la refinería de caña de azúcar en Belém, siguiendo una receta secreta transmitida exclusivamente a los maestros pasteleros.

Este taller, conocido como el "Taller del Secreto" , se ha mantenido fiel a la esencia de la pastelería conventual portuguesa. A través de una meticulosa selección de ingredientes, la única y verdadera fábrica de los Pasteles de Belém conserva el sabor auténtico de la antigua tradición. .

El vínculo con la identidad nacional.

El Pastel de Belém no es solo un postre ; es un símbolo de la identidad portuguesa. Su elaboración artesanal y la preservación de una receta centenaria sobre testimonios vivos de la rica tradición gastronómica del país.

Cada bocado es un viaje en el tiempo, recordando a las generaciones pasadas y honrando su legado culinario. Además, su popularidad trasciende las fronteras de Portugal, convirtiéndose en un embajador de la cultura lusa en todo el mundo.

El encanto de la experiencia gastronómica.

Degustar un Pastel de Belém es más que satisfacer un antojo dulce; es sumergirse en una experiencia sensorial única . El crujiente hojaldre, el relleno cremoso y el toque de canela y azúca r en polvo se combinan para crear un festín para los sentidos.

Cada mordisco es una celebración de la maestría artesanal y el amor por la buena comida. Por eso, cada visita a Lisboa es incompleta sin una parada en la famosa Casa Pastéis de Belém , donde se puede disfrutar de este manjar en su forma más auténtica.

El futuro de una tradición centenaria.

A medida que el mundo evoluciona, el Pastel de Belém sigue siendo un faro de tradición en un mar de cambios. Su receta secreta y su proceso de elaboración meticuloso han resistido la prueba del tiempo, manteniendo viva una parte importante del patrimonio cultural portugués .

Con cada generación, se transmite el conocimiento y la pasión necesarios para preservar esta alegría culinaria para las generaciones futuras. Así, el Pastel de Belém continúa siendo un símbolo de orgullo nacional y una delicia que perdurará por generaciones venideras.

Receta de pastel de Belém

Ingredientes, (para 10 unidades)

6 yemas de huevo (de huevos tamaño XL)

harina – 125 g

Agua con un poco de aal- 85/100 ml

Mantequila – 75g

Maicena – 40 g

Aroma de vainilla – 1 cucharadita

Ladrillo de nata para montar – 500 g

Azúcar – 150 g

Ralladura de limón, 2 cucharaditas

Preparación

Primero precalentamos el horno a 250º.

Para la base del pastel

Te cuento el paso a paso para elaborar las bases de hojaldre del pastel de Belém, si no quieres preparar el hojaldre en casa, y prefieres simplificar la receta usa hojaldre congelado o precongelado en láminas que puedes encontrar en cualquier supermercado. Entonces, solo tendrás que elaborar el relleno, rellenar los moldes con el hojaldre y hornear .

Para hacer el hojaldre en casa: sobre una superficie plana como una tabla de cocina, o la encimer a , hacemos una especie de volcán de harina. . Hacer un hueco en el medio y agregar una yema de huevo y suficiente agua para formar una masa maleable.

Estirar la masa y cubrir con 25 g de mantequilla o margarina. Doblar de tal manera que obtengas tres capas de masa (doblar una parte por el medio y la otra por arriba).

Repita esta operación dos veces, untando cada vez 25 gramos de margarina o mantequilla.

Abrir de nuevo, untar la mantequilla y enrollar como si fuera un rollo. Cortar el rollito en rodajas de 2 centímetros de grosor.

Sobre una bandeja de horno coloque papel de horno, coloque diez moldes para pasteles de belém que a su vez habremos forrado también con papel de horno . También puedes usar moldes redondos de aluminio desechables.

Cubrir con un paño o papel film. Dejamos reposar hasta después de tener listo el relleno.

Para el relleno

En una sartén honda o cazo, agregue la maicena, la nata, las yemas de huevo y la mitad del azúcar.

Llevar una ebullición.

Agrega el resto del azúcar, la vainilla líquida y la raladura de limón. re vuelva bien y vuelva a hervir.

Apagar y dejar que se atempere.

Verter el relleno sobre los moldes que tenemos con la masa de los pasteles de Belém

Coloque la bandeja de horno con los moldes en el horno, y hornee los moldes en el horno precalentado hasta que estén bien secos, a 200 º alrededor de 12-15 minutos.

Extrae los pasteles del horno brevemente para verificar su cocción (recuerda cerrar el horno para mantener el calor). Agita suavemente la bandeja: si observas que los pasteles todavía se bambolean , colócalos de nuevo en el horno, ya que deberían estar casi fijos.

Una vez cocidos , saca los pasteles del horno y deja que reposen durante 15 minutos . Golpea suavemente los bordes de los moldes para facilitar el desmolde.

Si los pasteles no se desprenden fácilmente , utilice un cuchillo sin filo para separar cuidadosamente el pastel del borde del molde y hasta que se libere.

¡Listos los pasteles de Belém!

En resumen, la historia de los Pasteles de Belém es un testimonio de la creatividad humana en tiempos de adversidad y la capacidad de las tradiciones culinarias para perdurar a lo largo del tiempo.

Desde su humilde origen y en un pequeño taller cerca del Monasterio de los Jerónimos hasta su estatus actual como un símbolo de la gastronomía portuguesa, estos pasteles han conquistado los corazones de locales y turistas por igual, convirtiéndose en un elemento indispensable de la cultura y las celebraciones. de Portugal.

