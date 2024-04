Gabriela Arrocet pasa por caja y desmonta las teorías de las “borregas”

En una nueva entrega del enfrentamiento entre la familia Arrocet y las hermanas Borrego Campos, la hija del humorista ha desvelado en exclusiva las amenazas que recibía su padre.

Las desavenencias entre el que fuera pareja de la comunicadora María Teresa Campos y las hijas de ésta parecen no tener fin y ahora ha sido Gabriela Arrocet la que ha dado la cara por su padre en una entrevista para De viernes.

La hija del humorista se sentaba este viernes en Telecinco para dar conocer algunos testimonios que han permanecidos ocultos durante años, sobre una relación que terminaba meses antes del fallecimiento de la periodista a través de un whatsapp.

Los mensajes que lo prueban

Arrocet se sumaba anoche al carro de la polémica, donde ha reconocido que nunca ha sentido interés por conocer personalmente a Terelu y Carmen Borrego: "Yo a María Teresa la conocí en Chile. No me interesó conocer a sus hijas. Me parecían impresentables y no quise nunca conocer a las hijas. Yo a María Teresa la admiro, la encuentro una mujer inteligente, una gran comunicadora. Me gustaría que toda España supiera que nosotros la queríamos mucho y que siempre la hemos admirado".

Gabriela Arrocet viene con todo y sin piedad 🔥🔥 #DeViernes pic.twitter.com/U0PHrQBTFI — Pedro Jiménez (@pdrjmnz_) April 26, 2024

La hija de Edmundo Arrocet ha desvelado que tanto Terelu Campos como Borrego "empezaron todo esto con sus mentiras sobre el término de la relación" y las acusa de tener "una tribuna permanente con colaboradores que lo único que hacen es aplaudirles. Me llama la atención cómo le dan tribuna a una persona que no paran de mentir, tanto Carmen como su hermana", afirmaba, señalando que su padre se ha sentido acorralado por el entorno de su ex pareja.



"Antes de que dejara la relación, ellas metieron su mano para que la relación se tornara en tóxica y lo consiguieron", ha afirmado la ex concursante de Supervivientes sobre el fin del romance entre la periodista y Arrocet, aclarando la gran incógnita sobre su ruptura: "Mi padre terminó con María Teresa en una conversación cara a cara como lo hacen dos personas adultas y maduras. Qué muestren el WhatsApp. Nunca lo han mostrado".

La entrevista no ha sentado nada bien a Carmen Borrego, quien, horas antes de su intervención, reaccionaba en Vamos a ver preguntándose: "Por qué esa señora habla de nosotras si no nos conoce ni nos hemos visto en la vida", algo que ratifica su sobrina, Alejandra Rubio, que insiste en que "nunca la hemos visto".