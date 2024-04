Cazorla desvela el lado duro de Xavi: "Le vi insultar, tirar botas, gritar..."

El asturiano, que todavía sigue jugando en el Oviedo, ha hablado sobre su relación con el técnico culé, con el que coincidió en la Selección y también lo tuvo como entrenador en el Al-Sadd.

Santi Cazorla sigue en activo dando sus últimos coletazos como futbolista profesional. El asturiano está defendiendo los colores de su Real Oviedo en la Liga Hypermotion, donde están luchando en la clasificación para meterse en puestos de play off de ascenso y devolver al cuadro carbayón a la máxima categoría del fútbol español. El ex del Villarreal o Recreativo de Huelva, entre otros clubes, ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre su futuro y también acerca de su relación con Xavi Hernández, con el que compartió vestuario en la selección española y al que tuvo como entrenador en el Al-Sadd de Catar.

"El caso de Xavi es como el mío con el Oviedo. Me pidió perdón por dejarme solo en Catar y me dijo que era un sueño muy personal que tenía", comenzó explicando sobre la separación que sufrieron cuando el de Terrassa decidió dejar el Al-Sadd para macharse a su casa y dirigir al equipo de su vida. "Es triste que sufra en su propia casa, está infravalorado. Llegó en uno de los momentos más duros de su historia y ganó la Liga y la Supercopa, pero nunca es suficiente", añadió el asturiano en una entrevista que concedió a The Guardian.

Maldini, el experto en fútbol mundial:

“Ya está retirado” hablando de Santi Cazorla…. pic.twitter.com/YSAX0bUK0U — Santi Villa (@soyunsanti) April 10, 2024

Siguiendo con el tema de Xavi Hernández, Santi Cazorla ha hablado sobre el cambio que se produjo en el catalán cuando dejó de ser futbolista para convertirse en entrenador. "Alguien cambió al tipo que yo conocía por otro", comenzó declarando, por lo que esa variación de comportamiento del todavía técnico del Barcelona tuvo que ser muy llamativa. El asturiano no se mordió la lengua y lo explicó claramente en dicha entrevista.

Cazorla, de cuando Xavi le entrenó en Qatar



“Me sorprendió. Como jugador nunca levantó la voz y ahora... El primer día íbamos perdiendo y le vi tirar botas, maldecir, gritar. Pensé: 'Alguien lo ha cambiado por otro'. Le pregunté: '¿Qué te ha pasado?'. Y dice: 'He cambiado… https://t.co/pw0UjZW0uu — David Álvarez (@davidalvarez) April 20, 2024

"Xavi me sorprendió. Como jugador nunca levantó la voz. Ahora es diferente. El primer día íbamos perdiendo y le vi tirar botas, insultar, gritar...", desveló Santi Cazorla. "Le pregunté: '¿Qué te ha pasado?'", comentó el futbolista del Real Oviedo, que posteriormente contó las razones que le dio el catalán: "Me dijo: 'He cambiado por completo. Si no lo haces, el vestuario no te respeta".

Su futuro... y Ödegaard

Santi Cazorla reconoció en la entrevista que su objetivo está ahora en el presente y el futuro a corto plazo y es llevar al Real Oviedo a la máxima categoría del fútbol español porque el club "se lo merece". "No miro más allá de esta temporada. Luego nos sentaremos y veremos qué quiere el club y qué puedo dar yo, pero mi decisión no dependerá de la división en la que estemos", dijo. "Si mi retirada supusiera que el Oviedo sube, ni jugaría este fin de semana", confesó el centrocampista.

Santi Cazorla's picks his dream 5-a-side team to play in:



Xavi Hernandez

David Silva

Juan Roman Riquleme

Mesut Ozil



(Not sure who is going in goal 🤣)



"We’re not going to defend. But they’ll have to take the ball off us ... if they do we’ll struggle." — Sid Lowe (@sidlowe) April 20, 2024

Por otro lado, Santi Cazorla, que pasó por el Arsenal, tuvo palabras de reconocimiento para Mikel Arteta, pero se centró también en un ex jugador del Real Madrid que brilla en Londres. "Me encanta Ödegaard, me veo reflejado en él. Al igual que él, yo también encontré un entrenador como Wenger que me dio confianza y me nombró capitán antes de que dijera hola en inglés", comentó el asturiano.