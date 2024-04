Tras la renovación de Fernando Alonso, desvelan el nuevo destino de Carlos Sainz

Desde que terminó el pasado Mundial de Fórmula 1 se sabía que en 2025 iba a haber un baile en los asientos de los monoplazas con varios pilotos terminando sus contratos con sus respectivas escuderías, pero nadie imaginó que todo iba a comenzar tan pronto. Y es que el anuncio de la renovación de Charles Leclerc y el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari dejaba a Carlos Sainz fuera del equipo italiano. Durante semanas se especuló con que podría ser compañero de Fernando Alonso en Aston Martin, que podría irse a Mercedes o, incluso, a Red Bull con la marcha de Sergio 'Checo' Pérez.

Ahora ya se ha hecho oficial la renovación de Fernando Alonso hasta 2026 con Aston Martin y un día después ya se da por hecho de que el nuevo equipo de Carlos Sainz será Mercedes. El inicio del Mundial de Fórmula 1 2024 del madrileño ha sido espectacular, consiguiendo en tres carreras dos podios y una victoria, mientras que en el único Gran Premio que no se subió al cajón fue por la operación de apendicitis a la que se sometió. Estos resultados, mejores que los de su compañero de equipo Charles Leclerc, dejan a Ferrari preguntándose si han hecho bien apostando por el monegasco en lugar de por el español.

Y es que según ha informado La Gazzetta dello Sport, el piloto español de Fórmula 1 hará el camino inverso que Lewis Hamilton, quien formará parte de Ferrari desde la próxima campaña, siendo el actual piloto de la Scuderia el sucesor del inglés en Mercedes. Esto significa que hay un cambio de cromos entre el mítico equipo italiano y el alemán y Carlos Sainz será el compañero de George Russell en el próximo Mundial.

El prestigioso diario italiano citó este viernes a fuentes cualificadas para dar por hecho el fichaje de Carlos Sainz por Mercedes, después de que el piloto español se viera sin equipo para la próxima temporada desde que a principios de febrero se anunciara el acuerdo entre Hamilton y Ferrari. El inglés obligó al madrileño a buscarse equipo, ya que ocupará su sitio de rojo como compañero del monegasco Charles Leclerc y, según apuntan desde Italia, Caris Sainz ocupará el asiento de Hamilton en Mercedes como compañero del inglés George Russell.

"Siento rabia por tener que irme, pero por otro lado, me abre puertas y la posibilidad de ir a otro equipo donde espero algún día poder luchar por ese Mundial que en Ferrari llevo buscando tres o cuatro años", dijo Sainz tras ser tercero en Japón. Ahora se enfrenta al reto de acabar en los primeros puestos en el GP de China que se celebra el próximo fin de semana y donde seguirá intentando demostrar a la escudería italiana que se han equivocado tomando esa decisión.

También la semana pasada, el piloto español apuntó que era "el momento de acelerar y solucionar cuanto antes mi futuro". Mercedes estuvo tentando al campeón del mundo Max Verstappen, pero los problemas internos de Red Bull no parecen ser suficientes para que el neerlandés se la juegue dejando un equipo ganador. Y es que en 2025 la escudería austríaca sigue apuntando al título, mientras que será en 2026 cuando se produzcan los cambios en el reglamento y todos comiencen de cero prácticamente.

