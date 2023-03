Sale a la luz lo que le dijo Pepe Reina a Vinicius tras su pique en Villarreal

El portero del equipo castellonense pasó por "El Larguero", donde contó los momentos de tensión que vivió con el brasileño del Madrid en el choque de octavos de final de la Copa del Rey.

Habían pasado unos pocos días desde que el Villarreal se había impuesto en La Cerámica al Real Madrid en encuentro liguero. Ambos equipos se volvían a ver las caras en los octavos de final de la Copa del Rey. También era en terreno de juego castellonense y las cosas estaban muy feas para el Real Madrid, que perdía 2-0. Sin embargo, los futbolistas de Ancelotti remontaron para acabar clasificándose para los cuartos tras una exhibición escandalosa de Ceballos.

Pero los protagonistas eran otros: Vinicius, por parte del equipo blanco, y el veterano Pepe Reina que, desde el banquillo del Villarreal no paraba de enfrentarse con el brasileño, al que acusaba de provocar y fingir y que, en ningún caso, se arredraba. El guardameta internacional pareció en algún momento fuera de sí y toda hacía indicar que el incidente tendría un segundo episodio en el vestuario, una vez que el árbitro indicase el final del partido.

No sabemos si eso llegó a pasar o no, pero anoche Pepe Reina habló sobre ello en El Larguero de la Cadena SER. "Nuestro enfrentamiento vino por un calentón en el terreno de juego, ya que al acabar hablé con él tranquilamente", comenzó diciendo el veterano cancerbero del Villarreal. "Es un jugador soberbio y yo le admiro mucho", dejó claro.

"Desde la experiencia y desde mi edad le dije que era muy bueno, pero que debía centrarse más en jugar. "Te haces un flaco favor entrando tanto en polémicas, no te hace bien", le comenté", contó Reina a Manu Carreño. "Vinicius me dijo que lo hacía en todos los campos y que era su manera de jugar, y es que él tiene su visión y yo tengo la mía. Sinceramente, pienso que cuanto más se centre en jugar, más va a mejorar, aunque yo no soy quien para decirle nada".

🟡 🧤 @PReina25 desvela la conversación que tuvo con @vinijr después de su trifulca durante el #VillarrealRealMadrid



🤝‼️ "Hablé con él y le dije que era demasiado bueno para algunas cosas que hacía"



💥 Esto fue lo que le contestó el brasileño... pic.twitter.com/EjFbjRim4z — El Larguero (@ellarguero) February 28, 2023

El pique de Pepe Reina con Vinicius tuvo incluso un capítulo extra en la sala de prensa y en las redes sociales. "No ha pasado nada, Reina estaba un poco molesto con Vinicius y le he dicho que calma y tranquilidad. Lo que he visto es que a Vinícius le han dado muchas patadas, como siempre", reconoció Carlo Ancelotti tras certificar su pase a los cuartos de final. Mientras, la cuenta oficial del Real Madrid celebraba la victoria aludiendo a Dani Ceballos, gran protagonista de la remontada blanca, pero acordándose también del portero internacional y su ya mítica celebración del Mundial de 2010.