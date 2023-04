Laporta acusa al Real Madrid: "Un club que históricamente ha sido favorecido"

Pese a que el presidente del Barcelona comparecerá este lunes para aclarar todo el escándalo de Enríquez Negreira, el máximo mandatario culé se ha adelantado y ha atacado al conjunto blanco.

A pesar de que este lunes Joan Laporta comparecerá ante los medios para aclarar todo lo que rodea al escándalo del caso Negreira, el presidente del Barcelona ha querido darse un baño de masas antes del Getafe - Barcelona con las peñas azulgranas de la capital del país. Allí, el máximo mandatario culé tiró de populismo para atacar y cargar contra el Real Madrid por personarse en este caso.

El Barcelona sumó su segundo pinchazo consecutivo en la Liga Santander al empatar 0-0 frente al Getafe, pero antes de que arrancase el encuentro Joan Laporta se reunió con las peñas culés que se encuentran en Madrid. "Lo que han hecho es magnificar una situación de que una de las personas que estaba vinculada a estas empresas era un ex árbitro y un ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. No tenía ninguna capacidad para alterar resultados de ningún partido porque no designaba a los árbitros. Lo explicaremos todo", comentó el presidente azulgrana.

Laporta critica en otro momento que se persone en el Caso Negreira “ un club históricamente muy favorecido en el tema arbitral . Es un sinsentido“ sobre el Real Madrid . pic.twitter.com/Eon8fIYV19 — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) April 16, 2023

"Hay otros clubes, en concreto uno que se ha presentado en el juicio, que históricamente ha estado favorecido", ha dicho Joan Laporta para ganarse el aplauso aunque sin atreverse a nombrar al Real Madrid. "Me parece que no tiene sentido, mañana lo explicaré y espero que se entienda bien. El barcelonismo se ha hecho grande por generaciones que han hecho crecer al club. No vamos a permitir que se ensucie el sentimiento barcelonista", añadió.

Dará explicaciones

Joan Laporta explicará en una rueda de prensa este lunes la versión del club sobre la investigación por presunta corrupción en pagos del club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. El máximo mandatario culé comparecerá en el Camp Nou a las 11:00 horas, un mes después de que el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía y la querella del árbitro Xavier Estrada Fernández, que originó la causa judicial.

😳 Aficionados del Getafe, con billetes con la cara de Joan Laporta.



🔥A las 16:15 reciben al Barça en el Coliseum.



📸 @AlvaroRamos00 pic.twitter.com/SfFlDc65Xk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 16, 2023

La jueza la ha abierto por los presuntos delitos continuados de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil, y están investigados, además de Negreira, el FC Barcelona como persona jurídica y sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. También está investigada como persona jurídica la empresa de Negreira DASNIL 95 SL y los exdirectivos blaugranas Óscar Grau y Albert Soler.

La Fiscalía sospecha que de 2001 a 2018 Negreira cobró del Barça más de 7,3 millones de euros a través de sus empresas, a cambio de "actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones".