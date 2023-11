Preparan una oferta multimillonaria e irrechazable para fichar a Jude Bellingham

Jude Bellingham continúa siendo una de las grandes noticias de esta temporada. Pese a haber tenido algún problema en uno de sus hombros estas últimas semanas, nada borra lo que ha hecho en este inicio de curso con el Real Madrid. Entre los goles y que se ha erigido como la gran estrella del equipo dándole bastantes puntos a los de Carlo Ancelotti, el ex del Borussia Dortmund es uno de los rostros más codiciados del mundo gracias a la reputación que se ha ganado desde que aterrizó en el Santiago Bernabéu el pasado verano a cambio de unos 130 millones de euros.

Ahora mismo Jude Bellingham ocupa la primera plaza en la tabla de máximos goleadores del campeonato español con 10 tantos, por delante de otros jugadores que están en forma como Álvaro Morata, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski o Gerard Moreno. El inglés, a pesar de ser centrocampista, está haciendo que la ausencia de Karim Benzema, que se marchó a Arabia Saudí, no se aprecie en el Real Madrid, como tampoco se echa en falta la falta de gol que han tenido Vinicius Júnior y Rodrygo en este primer tramo del curso.

Con sus 10 goles en LaLiga EA Sports y sus otros 3 tantos en la Champions League se ha acabado convirtiendo en un ídolo de la grada. Jude Bellingham ha caído de pie en el Santiago Bernabéu y nadie le ha regalado nada, sino que con sus actuaciones sobre el verde se ha echado al equipo a la espalda y todos los aficionados de la entidad de Concha Espina se lo están reconociendo. Pero para reconocimientos, los que ha tenido a nivel mundial en las últimas semanas.

Y es que en la gala del Balón de Oro donde el gran protagonista fue Leo Messi al ganar su octavo esférico dorado, Jude Bellingham también tuvo un rato donde se llevó todo los focos de atención al llevarse el Trofeo Kopa, que le acredita como el mejor futbolista del mundo menor de 21 años. Por si fuera poco, el Golden Boy también fue a parar a sus manos unos días después, por lo que la decisión de que es uno de los más grandes del momento es unánime.

A esa gala del Balón de Oro fue vestido con ropa de la marca Louis Vuitton, luciendo un pantalón acampanado de dicha empresa, llamando la atención del mundo de la moda. Esta empresa, dirigida por el francés Bernard Arnault, tal y como informa el medio británico Daily Mail, ha decidido fichar al futbolista del Real Madrid, por lo que van a ofrecer un contrato único a un Jude Bellingham que empieza a ver cómo su figura trasciende más allá de lo deportivo.

🚨⭐️ Louis Vuitton only work with sporting icons — they ran a campaign with Lionel Messi & Cristiano Ronaldo last year, following a campaign featuring Pele, Diego Maradona and Zinedine Zidane in 2010.



They are now targeting to sign Real Madrid’s Jude Bellingham. @MailSport💰 pic.twitter.com/pibKgONmBV