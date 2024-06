Zinedine Zidane alaba a Mbappé y una leyenda del PSG tacha a Kylian de traidor

El delantero francés sigue generando comentarios después de anunciar su fichaje por el Real Madrid y esta vez ha recibido una de cal y otra de arena, ya que le han alabado y criticado.

El nombre de Kylian Mbappé sigue dando mucho que hablar. Que el Real Madrid haya hecho oficial su fichaje de cara a la próxima temporada no ha hecho más que aumentar que todo lo que haga el delantero de Bondy sea más noticia aún. Todos los medios están siguiendo cada paso del capitán de la selección y Telefoot va a publicar un documental sobre el galo y ha publicado un adelanto en el que hablan leyendas del fútbol mundial como pueden ser Zinedine Zidane o Didier Drogba.

Una leyenda del fútbol francés y del Real Madrid como es Zinedine Zidane ha bendecido al que será delantero del PSG hasta el próximo 30 de junio. "Mbappé ya está en el Real Madrid, hará historia. Creo que va a sorprender a todo el mundo", explicó el técnico que sigue en el paro desde que abandonó el Santiago Bernabéu. Por otro lado, su homónimo Arsène Wenger también tuvo unas palabras que a Kylian, sin duda, le gustará escuchar.

"La primera vez que vi a Kylian Mbappé pensé que era Pelé", explica Wenger, mítico ex entrenador del Arsenal, en este documental que harán sobre el nuevo jugador del Real Madrid. "La gente pensó que estaba loco", dijo el entrenador francés en relación a esa comparación que hizo con una leyenda como es O Rei. Finalmente, Didier Drogba también se rindió al capitán de Les Bleus: "Me encanta su habilidad de asumir toda la responsabilidad y cómo se comporta aunque le critiquen".

Críticas a Mbappé

Por otro lado, el ex futbolista Jerome Rothen, que pasó casi toda su carrera defendiendo los colores del PSG ha cargado duramente contra el delantero de Bondy. "Desde hace cinco meses Kylian no hace el esfuerzo suficiente", comenzó diciendo en el programa que tiene en RMC. "Es sólo un problema de respeto. Cuando te pones en la categoría de los mejores del mundo debes tener la actitud que eso con lleva", continuó, aunque no quedó ahí.

"Tienes que luchar por tus compañeros, tu país y tu club. Creo que nos traicionó con todo", declaró Rothen. "La temporada fue catastrófica de principio a fin en cuanto a la imagen y comunicación. Estoy muy enfadado con Mbappé porque cuando lo veo con la selección francesa pienso que no es posible", concluyó el ex futbolista.