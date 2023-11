El clamor contra la amnistía llega al GP de Las Vegas: "SOS Spain"

Aficionados españoles en el circuito americano lucen banderas nacionales con distintos lemas contra el acuerdo de Sánchez con los grupos independentistas con los que pactó su investidura

El clamor contra los pactos de Pedro Sánchez con los partidos independentistas se incrementa, incluso internacionalmente. En el GP de Fórmula 1 de Las Vegas, disputado esta mañana en la ciudad norteamericana, dos banderas españolas lucían en una de las rectas del circuito, justo enfrente de la espectacurar esfera que se ha convertido en santo y seña de la Ciudad del Pecado.

Una de las banderas lucía un escudo y hasta tres lemas diferentes. El principal, en el centro de la enseña nacional, estaba adornada con un escudo con el lema, en castellano, "Amnistía no". El resto de las leyendas eran en inglés. "No Amnesty for Terrorism". "No a la amnistía para el terrorismo", en castellano. Además, otras dos leyendas más: "SOS Spain" ("Socorred a España") y "Democracy is being killed" ("Están matando a la democracia"). La otra bandera era de apoyo a los pilotos españoles participantes, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Los dos ciudadanos españoles que lucian las banderas viajaron a Las Vegas expresamente para disfrutar del primer Gran Premio en la ciudad norteamericana en este nuevo trazado y regresarán a España en las próximas horas.

Sainz sexto y Alonso, noveno

Mientras, los dos pilotos españoles participantes en el Gran Premio, Carlos Sainz y Fernando Alonso, tuvieron una accidentada salida (ambos trompearon en la primera curva) y se vieron relegados a la penúltima y a la antepenúltima posición del pelotón tras la primera vuelta de carrera. Pero ambos protagonizaron sendas sólidas remontadas en pista. El madrileño, tras el incidente con una tapa de alcantarillas en los primeros entrenamientos y la indignante penalización que sufrió por ello, guió su Ferrari hasta la sexta posición final, mientras que el asturiano fue noveno con su Aston Martin, arañando puntos en un fin de semana muy complicado para el del monoplaza verde.