La policía investiga si hubo presiones para que Leo Messi ganara el Balón de Oro

En Francia están investigando al PSG por unas supuestas presiones al que era el director de France Football para que el galardón del esférico dorado lo ganase el delantero argentino en 2021.

Desde Francia aseguran que las autoridades galas están investigando al PSG por un presunto delito de presiones a France Football para que Leo Messi ganase el Balón de Oro en 2021. Estas sospechas se suman a otras que hablan de continuas irregularidades del cuadro parisino que preside Nasser Al-Khelaifi, que también habría evadido impuestos con la ayuda de uno de los ministros del gobierno francés.

Las últimas horas no están siendo nada buenas para el PSG por temas extradeportivos. Medios galos como Le Monde o Mediapart han desvelado que el club del Parque de los Príncipes habría intentado crear un lobby para que Leo Messi ganara el Balón de Oro en 2021, año en el que se entregó un galardón que englobaba también parte de un 2020 que fue especial por culpa de la pandemia y en el que no se entregaron premios individuales.

La información desvelada por los citados medios asegura que el PSG mantenía una buena relación con Pascal Ferré, el que era director de la revista France Football. Hay que recordar que esta publicación es la máxima responsable de la organización y la entrega de uno de los premios más deseados del mundo del fútbol y con el que sueña cualquier jugador: el Balón de Oro.

Esa relación que mantenía el PSG con la dirección de la revista hizo que desde el club se aprovecharan para manejar ciertas informaciones. Por ejemplo, L'Equipe, que es del mismo grupo editorial, tuvo que borrar alguna que otra noticia en la que Nasser Al-Khelaifi no salía bien parado, por lo que ahí comenzaba a verse el poder que estaba ejerciendo la entidad gala en el medio de comunicación.

El PSG aprovechó su relación con Pascal Ferré para, a cambio de favores, conseguir crear un lobby con el que Leo Messi, que en aquel entonces estaba en el Parque de los Príncipes, ganase el Balón de Oro en 2021. La información desvelada comenta que la policía francesa tiene en su poder mensajes de M. Ribes, ex director de comunicación del conjunto parisino, hablando sobre este tema con Nasser Al-Khelaifi.

Niegan los hechos

Se ha descubierto que Pascal Ferré, que desde hace unos meses es trabajador del PSG en el departamento de comunicación, recibió regalos como entradas o viajes en business por parte de la entidad francesa cuando todavía era director de France Football, lo que aumentaría las dudas sobre su figura y su compromiso por repartir un premio de manera equitativa entre todos los candidatos.

Desde el entorno de Pascal Ferré niegan que el ex director de France Football tuviera alguna implicación en el hecho de que Leo Messi ganase el Balón de Oro en 2021. Además, aseguran que votó a Robert Lewandowski en aquella edición, algo que no concordaría con esos hechos de los que se le está acusando. También añaden que han realizado investigaciones y publicaciones acerca de cómo se le entregó el Mundial a Catar y otros reportajes sobre temas delicados en los que no quedan bien el PSG, Nasser Al-Khelaifi y la financiación de la entidad.