Xavi Hernández recoge cable sobre Dani Alves y sorprende con lo que dice

Solo 24 horas después de haberse manifestado de manera poco contundente respecto a la detención del exjugador blaugrana, el técnico del Barcelona rectificó: "Pido disculpas a la víctima".

Concluyó la pírrica victoria del FC Barcelona frente al Getafe en el Nou Camp y, ya en rueda de prensa, Xavi Hernández, prefirió tomar la palabra antes de contestar a la habitual ronda de preguntas después del encuentro para aclarar su postura respecto a la detención de Dani Alves por un presunto delito de violación.

"Creo que se han interpretado mal mis palabras. No me expliqué bien. Es un tema escabroso e importante. Hay que condenar cualquier violencia. Tenemos que condenar todos estos actos, los haga quien los haga. Pido disculpa a la víctima y a las víctimas de violencia de género. Entiendo las críticas y pido disculpas. No fui contundente. Me sabe mal que Dani haya podido hacer este tipo de actos. Me sorprende. Mi apoyo a la víctima. Pido perdón. No me expliqué bien. Me sabe mal. No he pasado un día agradable. Sé que mi voz es importante. Me sabe mal el malentendido", aseguró el técnico culé.

🔴 EN DIRECTE



🎙 "Potser no vaig ser prou contundent amb les meves paraules sobre Alves. Hem de condemnar aquests actes, els hagi fet el Dani o qualsevol persona. Demano disculpes a les víctimes."



🔵🔴 Xavi Hernández#GolaGolE3

▶️ https://t.co/NBIRTYeO8S pic.twitter.com/71tBMoDxc1 — Gol a gol (@GolagolE3) January 22, 2023

Xavi fue compañero de Dani Alves en la época más gloriosa del Barcelona y la temporada pasada le tuvo a sus órdenes. También por esa relación, el entrenador blaugrana comentó que "es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido e impactado. Estoy en estado de shock. La justicia dictará lo que sea, no podemos entrar. Me sabe muy mal por él. Estoy sorprendido".

Por su parte, Dani Alves ha pasado su primer fin de semana en prisión sin fianza tras ser acusado de haber violado a una joven de 23 años la noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. Ahora se ha sabido que el futbolista brasileño quiere volver a declarar. Según relató TV3, Alves ya ha dado hasta tres versiones diferente: primero dijo que no conocía a la chica a la que presuntamente agredió sexualmente, luego comentó que sí que la había visto pero que no pasó nada, y por último afirmó que fue ella la que se le tiró encima.

Sea como fuere, la familia del futbolista ha decidido cambiar a la abogado que hasta ahora está auxiliando a Dani Alves. "Nos encontramos impotentes ante esta situación. Creo que la abogada (Miraida Puente Wislon) no lo está haciendo bien", manifestó Ney Alves, hermana del jugador.

La exmujer de Dani Alves, madre de sus hijos, cree en su inocencia #FiestaT5 https://t.co/06VyKn91WR — Fiesta (@fiestatelecinco) January 22, 2023

También ha hablado Dinora Santana, la que fue mujer del futbolista brasileño y madre de sus hijos. En el programa Fiesta, ha mostrado todo el apoyo a quien fue su marido. "Dani jamás, jamás, jamás haría esto. Jamás. Te lo digo yo que lo conozco desde hace 22 años, y he estado casada con él 10 años. En la familia están nerviosos y agobiados porque quieren verlo, pero nadie puede acceder a él hasta ahora. Sé que está triste, pero que está bien", añadió Dinora.