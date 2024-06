La RFEF advierte que la inhabilitación de Rocha puede dejar a España sin Mundial

El TAD ha propuesto la inhabilitación del actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol en mitad de la Eurocopa y el organismo avisa de los peligros que supondría hacerlo.

La Real Federación Española de Fútbol ha calificado de "insólita" e "irresponsable" la propuesta de inhabilitación por seis años del presidente de dicho organismo, Pedro Rocha, por el Tribunal Administrativo del Deporte en plena Eurocopa, y ha advertido de que España podría quedarse sin el Mundial de 2030.

En la RFEF creen que la propuesta de resolución adoptada este viernes por el TAD en respuesta a una petición razonada del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, del pasado marzo es "insólita" e "irresponsable" en plena disputa de la Eurocopa de Alemania por que entienden que se ha "perseguido" y "combatido" la presunta corrupción.

El TAD propone inhabilitar seis años a Pedro Rocha, presidente de la RFEF



El TAD propone inhabilitar seis años a Pedro Rocha, presidente de la RFEF

Rocha se habría extralimitado en el cese de Camps, de la asesoría legal y al personarse en el caso Supercopa

En este sentido, la RFEF considera que se propone una posible inhabilitación por presentarse como acusación particular en el caso de la Supercopa de Arabia y por rescindir el contrato al Comisionado externo, órgano encargado de "fiscalizar" en su día los contratos de la federación que están bajo sospecha. Además, este fallo del TAD se produce a escasos días de que la RFEF presente el dossier de la candidatura del Mundial 2030 a la FIFA y con una federación "estabilizada".

Por ello, consideran "fuera de todo sentido común" la propuesta de resolución del TAD de inhabilitar a Pedro Rocha por tomar medidas, según el ente federativo, que han buscado "erradicar todo tipo de presunta corrupción" que pudiera haber estado "instalada" en la etapa anterior con Luis Rubiales como presidente.

El TAD, un tribunal adscrito al CSD que preside propone 6 años de inhabilitación a Pedro Rocha por estos 3 motivos;



👉Echar al secretario general de Rubiales



👉Echar al abogado externo de Rubiales



👉Personar a la RFEF como víctima de Rubiales



No es broma

Además, la RFEF anunció a Europa Press que la propuesta del TAD será analizada en los próximos días y lamentó que se ha adoptado en un "momento clave" para el fútbol español por estar disputando la selección española la Eurocopa 2024 y previo a la presentación del dossier de la candidatura del Mundial 2030 a la FIFA.

Injerencia del Gobierno

Asimismo, la RFEF recordó que la FIFA ha manifestado "reiteradamente" la posibilidad de que España se quede "fuera de la organización" del Mundial de 2030 si hay una "injerencia clara" del Gobierno en la RFEF como sería la posible inhabilitación de su "legítimo" presidente, elegido el pasado abril.

En este sentido, la propuesta del TAD basa su solicitud de inhabilitación en medidas que han sido tomadas por, según la RFEF, "sentido común" y "de la justicia" desde la más "absoluta legalidad" y de acuerdo a la norma. A juicio de la RFEF, la propuesta de resolución del TAD contiene "graves errores materiales" e "ignora" el hecho de que todas las actuaciones de su presidente fueron "debidamente autorizadas" por la Comisión Gestora y ratificadas por su Junta Directiva.

🗣️ Rodríguez Uribes, sobre la RFEF: "El CSD va a hacer todo lo que tenga que hacer para reconducir esta situación inaceptable"



Rodríguez Uribes, sobre la RFEF: "El CSD va a hacer todo lo que tenga que hacer para reconducir esta situación inaceptable"

"Hablo con la FIFA casi a diario y tienen la certeza de que España sabe organizar estas cosas, el Mundial no corre peligro"

Por último, la RFEF, que alertó del riesgo de una "vuelta a la inestabilidad y al pasado más reciente", subrayó su esfuerzo por lograr "estabilizar" una situación complicada tras el Mundial femenino del pasado año en Australia y Nueva Zelanda, y que actualmente afronta "citas claves" como la Eurocopa, la candidatura del Mundial de 2030 y los próximos Juegos Olímpicos de París.

Tebas, con la RFEF

El presidente de LaLiga se mostró "asombrado" después de leer con atención la "propuesta de inhabilitación" del Tribunal Administrativo del Deporte a Pedro Rocha. "Llevo más de 35 años ejerciendo como abogado, y gran parte de este tiempo me he especializado en el derecho deportivo. He leído con atención la propuesta de inhabilitación de Pedro Rocha por parte de la instructora y no salgo de mi asombro", escribió Javier Tebas en un mensaje en su cuenta de la red social X, la antigua Twitter.

Llevo más de 35 años ejerciendo como abogado, y gran parte de este tiempo me he especializado en el derecho deportivo. He leído con atención la propuesta de inhabilitación de Pedro Rocha por parte de la instructora y no salgo de mi asombro. Se proponen 2 años de inhabilitación…

El presidente de la patronal apuntó que el TAD propone la inhabilitación por unas "decisiones apoyadas no sólo por la comisión gestora, sino por la práctica unanimidad del fútbol español". "Se proponen dos años de inhabilitación por cada uno de los siguientes hechos", dijo antes de enumerarlos.