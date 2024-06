Un titular de la Selección se 'ofrece' al Real Madrid y descarta al Barcelona

El combinado nacional está disputando la Eurocopa 2024 y uno de los habituales en el once de Luis de la Fuente se ha dejado querer por el club blanco, ya que quiere jugar con Kylian Mbappé.

El mercado de fichajes de verano está prácticamente abierto, aunque oficialmente comenzará el próximo 1 de julio. Hay futbolistas que terminan sus contratos el próximo 30 de junio y ya tienen destino, como es el caso de Kylian Mbappé. Los hay que todavía no han cerrado su futuro y también existen los que tienen contrato en vigor con sus respectivos clubes que están dejándose querer por otros por si llega alguna buena oferta para cambiar de equipo.

Uno de ellos es Marc Cucurella, que está defendiendo a la selección española en la Eurocopa 2024 de Alemania. El lateral izquierdo es uno de los hombres más importantes para Luis de la Fuente, aunque parecía que Alejandro Grimaldo iba a partir por delante de él. Finalmente el del Bayer Leverkusen está esperando su oportunidad en el banquillo y es el catalán el que está siendo el dueño y señor del carril zurdo, jugando por detrás de otro de los hombres de moda: Nico Williams.

Hasta el momento Marc Cucurella ha sido uno de los mejores jugadores de España en lo que llevamos de Eurocopa 2024. Fue titular en la victoria por 3-0 frente a Croacia en la primera jornada y también lo fue contra Italia en la segunda fecha. El lateral zurdo ha conseguido consolidarse en el once de Luis de la Fuente y podría descansar contra Albania, pero todo apunta a que el actual futbolista del Chelsea volverá a la titularidad en los octavos de final.

El catalán ha pasado por la cantera del Espanyol y del Barcelona y ha estado cedido en el Eibar y en el Getafe, club que acabó comprando a Marc Cucurella. El lateral dio un paso adelante en su carrera marchándose a la Premier para jugar en el Brighton y tal fue su rendimiento que acabó fichando por el Chelsea. Tiene contrato hasta 2028, pero el rendimiento del club londinense no está siendo el esperado y, aunque reconoce estar bien en Inglaterra, parece que no descartaría una salida debido a sus declaraciones.

El futuro de Cucurella

Marc Cucurella concedió una entrevista a la Cope y allí el lateral izquierdo sorprendió con sus palabras, ya que se 'dejó querer' por el Real Madrid y rechazó por completo al Barcelona. Al ser cuestionado por un futbolista con el que le gustaría jugar, el catalán creía que era complicada la pregunta. "Difícil esta, ¿eh? ¿De todos los tiempos o actual?", dijo antes de que le especificaran que se referían al presente. "Voy a decir Mbappé", dijo el internacional español. Además, hay que recordar que Ángel Torres estuvo a punto de traspasarle al club blanco hace unos años.

Por otro lado, le preguntaron por un posible regreso al Barcelona y Cucurella fue claro: "A día de hoy ni me lo pienso, ni se me pasa por la cabeza. Creo que eso ya pasó. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero no estoy pensando en eso". Por otro lado valoró su estancia en Londres: "En el Chelsea están pasando unos años complicados, pero estoy feliz . Está siendo una buena experiencia y no estoy pensando mucho en eso. Estoy pensando más en la Selección y en disfrutar, que llegar aquí es muy complicado y hay muy pocos que puedan estar".