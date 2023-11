"Nos fuimos todos de fiesta y por eso perdimos 0-2 contra el Barcelona"

Era otra etapa. Aquella en la que el Real Madrid acumulaba fracaso tras fracaso en Europa, durísimas eliminaciones en octavos de final. Ni con Ramón Calderón, ni con Vicente Boluda, ni con Florentino Pérez encontraba el club blanco remedio a sus males. Algunos de los cuales se pueden achacar a la escasa profesionalidad de algunos de sus jugadores.

Así lo desvelaron dos de los futbolistas holandeses que plagaban el Real Madrid en aquella época: Van Nistelrooy, Sneijder, Huntelaar... y Van de Vaart y Drente, que fueron los dos ex madrididistas que, invitados al programa Kick't Met de Ziggo Sport desvelaron algunos episodios más que oscuros de su etapa en el Santiago Bernabéu. Juergas, alcohol, dando nombres de ex compañeros entre risas destrozando su reputación... Dos joyas, vamos.

Former Real Madrid player, Royston Drenthe retires from football at age 36 🇳🇱



📸: David R. Anchuelo (Getty Images) pic.twitter.com/jiUaCH6ioa