Neymar se convierte en el jugador que más dinero en traspasos ha movido siempre

Lo anuncian varios medios, de L'Equipe a The Athletic, y se tiene que hacer oficial en las próximas horas. Neymar, el otrora futbolista más deseado del mundo, está pasando reconocimiento médico para convertirse en nuevo futbolista del Al-Hilal de Arabia Saudí. El gallo de oro, como le llamaba Mourinho, sale de una jaula de oro para meterse en otra. Cuando se concrete el fichaje, Neymar habrá movido 400 millones de euros en el mercado. El futbolista que más dinero ha generado en la historia del fútbol mundial.

El PSG no quería a Neymar, el brasileño no quería quedarse en París y los acontecimientos se han acelerado desde finales de la semana pasada. El jugador fue apartado de la disciplina del club galo (Mbappé sonríe y parece que se quedará en la capital francesa) y el Al-Hilal, con dinero fresco, ha llegado para cerrar su fichaje: la cantidad, según la fuente, oscila entre los 80 y los 90 millones de euros, con varios pluses no incluidos pero de fácil cumplimiento, que podrían dejar la cantidad en torno a los 120 kilos.

Neymar, que originalmente fichó por el Barcelona procedente del Santos (club en el que se formó) por 57 millones, que aumentaron a 88 por los diferentes bonus, se marchó al PSG por los 222 millones de su cláusula. Y ahora, pone rumbo a Arabia por 90, redondeando los 400 kilos. Supera así al hasta ahora futbolista que más dinero había movido en traspasos, el belga Romelu Lukaku, todo un nómada, que se ha quedado en 333,36 millones.

Tan pronto como se confirme el fichaje de Neymer por el Al-Hilal, los tres traspasos de la carrera de Neymar estarán entre los 50 más caros de la historia, en una clasificación que encabeza precisamente su marcha al PSG. En Arabia, Neymar tendrá un salario de 160 millones de euros repartidos entre las dos temporadas en que se marcha a jugar allí, unas cifras absolutamente imposibles de alcanzar por cualquier club europeo. En caso de que renueve un tercer año, esos emolumentos subirían a cerca de 240 millones de euros en total.

No al Barcelona

Aunque se especuló con el el nombre de Neymar en torno al Barcelona, la opción del brasileño ha desaparecido. Pese a que su prioridad, decían, era regresar al Barça, el hecho de que su nombre no creara consenso en el club azulgrana ha propiciado que el brasileño se decantara por el ofertón del club saudí, que le ofrece un contrato de dos temporadas, más una tercera opcional. Se llegó a rumorear que este mismo año vestiría de azulgrana, cedido por el Al-Hilal, para viajar a Arabia el 1 de julio de 2024.