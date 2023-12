Leo Messi explica el enfado que mantuvo durante un tiempo con Robert Lewandowski

El delantero argentino reconoció que estuvo cabreado con el actual delantero del Barcelona y que en el Mundial de Catar intentó regatearle varias veces por estar seriamente enfadado con él.

Leo Messi ha explicado los motivos por los que su relación con Robert Lewandowski estuvo rota durante un tiempo y que se pudo observar en su máximo esplendor en el pasado Mundial de Catar 2022 cuando la selección de Argentina, que acabaría levantando la Copa del Mundo, se enfrentó a la de Polonia en la fase de grupos, partido que terminó con victoria para la albiceleste por 0-2 en un choque en el que el rosarino no consiguió ver portería, pero que se fue contento por haberse impuesto al actual delantero del Barcelona.

Para comenzar conociendo la historia y el contexto sobre el motivo por el que Leo Messi estaba enfadado con Robert Lewandowski hay que remontarse a la gala del Balón de Oro 2021. El argentino se llevó el galardón en esa ocasión y como en 2020 no se entregó por culpa de la pandemia, el ahora jugador del Inter Miami quiso tener unas palabras para Robert Lewandowski, que a su juicio se hubiera merecido también ganar este tan ansiado esférico dorado.

“Hasta mi abuela se dio cuenta que Messi lo encaraba a propósito a Lewandowski.



Son cosas que le quedan adentro, y él habla de esa manera. No lo respetan y no se dan cuenta que es el mejor jugador de la historia.



No hay que decirle nada porque se termina encendiendo y es peor”.… pic.twitter.com/RbCYyjscTc — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 30, 2023

"Todo el mundo estuvo de acuerdo que el año pasado fuiste el ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que mereces tener este trofeo en tu casa", dijo Leo Messi al recoger el premio, dirigiéndose a Robert Lewandowski. Todo el mundo aplaudió las palabras del argentino reconociendo la pedazo de temporada que había hecho el polaco, pero al ex del Bayern de Múnich parece que no le hicieron mucha gracia un tiempo después..

Y es que posteriormente Robert Lewandowski fue premiado con el The Best, pero Leo Messi no le votó y ahí empezaron las molestias del polaco. "Pidió el Balón de Oro para mí, pero no me votó para el The Best", comentó el actual delantero del Barcelona. Ni al ex del Bayern le gusto este gesto del argentino, ni al rosarino estas declaraciones cargando contra él.

“A Lewandowski lo volví a gambetear a propósito. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó”



En ese momento Leo Messi se enfadó y lo ha reconocido en declaraciones a ESPN. "Me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski porque cuando yo gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él", comentó el rosarino. "Que él hable de la manera que lo hizo, la verdad que me molestó. Creí que no correspondía lo que dijo. Estaba caliente", añadió. "Lo volví a gambetear porque era él", dijo al referirse al choque entre Polonia y Argentina en el Mundial de Catar.

Todo solucionado

De hecho, sobre este tema Ángel di María también ha hablado. "Hasta mi abuela se dio cuenta de que Messi encaraba a propósito a Lewandowski. Son cosas que le quedan adentro", explicó el ex del Real Madrid. "Hay gente que a veces no lo respeta y no se dan cuenta de que es el mejor jugador de la historia. No hay que decirle nada porque se termina encendiendo y es peor", comentó El Fideo.

Finalmente Leo Messi, en dicha entrevista, comentó que lo había arreglado con Lewandowski. "Tuvimos una charla y estuvimos de acuerdo en que todo fue un malentendido", confesó el delantero rosarino. "Ignoré todas las cosas pasadas porque era Robert y nos fue bien. Hablamos sobre el Barça, la ciudad... Todo quedó bien", concluyó el mítico '10'.