El agente de Ilkay Gündogan niega que haya llegado a un acuerdo con el Barcelona

El representante del todavía futbolista del Manchester City ha asegurado que aún no ha cerrado ninguna operación con el club azulgrana ni con ningún otro equipo de cara al próximo curso.

El Barcelona sigue barajando nombres para reforzar el curso que viene el equipo que dirige Xavi Hernández, pero los problemas que van a tener para poder inscribir a los nuevos fichajes también son otro punto a tener en cuenta. Mientras que van a necesitar rebajar en millones la masa salarial y gastos, también está la gran duda de si podrán jugar la próxima Champions por el 'caso Enríquez Negreira', lo que supondría menores ingresos aún en Can Barça.

Uno de los nombres que ha salido a la luz en los últimos meses que interesa, y mucho, en la Ciudad Condal es el de Ilkay Gündogan. El mediocentro del Manchester City, internacional con la selección alemana, termina su contrato el próximo 30 de junio con el cuadro que entrena Pep Guardiola, por lo que desde el pasado 1 de enero es libre de negociar con el club que quiera. Todo apunta a que no continuará en el conjunto citizen y el Barça querría convencerle para que cambie el Etihad por el Camp Nou.

🚨💣¡EXCLUSIVA @10JoseAlvarez!💣🚨



"El Barça ha cerrado el fichaje de GÜNDOGAN para JUNIO".

Desde hace tiempo se viene hablando de diferentes reuniones entre Ilhan, tío y agente del mediocentro, con Mateu Alemany para tratar su fichaje por el Barça. También es verdad que el representante de Ilkay Gündogan lleva algunos asuntos de la carrera de Andreas Christensen, por lo que alguno de esos encuentros también se han podido producir para tratar temas que conciernen al central danés de la entidad culé.

Desmiente los rumores

Este encuentro desató todos los rumores y varios medios dan por hecho el acuerdo entre el futbolista y el Barcelona, pero el tío y representante de Ilkay Gündogan ha salido rápidamente a desmentir todas estas informaciones. "Me sorprende de dónde vienen las historias sobre un acuerdo cerrado desde hace muchas semanas. Aún no hay acuerdo con ningún club", comentó el agente del centrocampista del Manchester City en declaraciones recogidas por el As.

💣Avanza @JijantesFC



El agente de İlkay Gündoğan se ha reunido esta mañana con la dirección deportiva del Barça.



El futbolista queda libre este junio, y es una opción MUY REAL para reforzar la plantilla azulgrana este próximo verano

"Todavía no está decidido dónde jugará en los próximos años", dijo, dejando entrever que no continuará en el Manchester City y que saldrá del Etihad para emprender una nueva aventura. "Ilkay todavía puede ganar tres grandes trofeos esta temporada como capitán del City. Eso es lo único en lo que está centrado ahora mismo", concluyó el agente de Gündogan.