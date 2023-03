La Fiscalía denunciará al Barça y Laporta ya tiene culpable de la "campaña"

El presidente del FC Barcelona apunta a LaLiga, "es una campaña orientada a controlar el club", mientras el Ministerio Público acusará a la entidad azulgrana de corrupción en los negocios.

Según adelanta El País, la Fiscalía acusará en la demanda que está ultimando al FC Barcelona, al expresidente Josep María Bartomeu y algunos de sus directivos, y al excolegiado José María Enríquez Negreira de un delito continuado de corrupción en los negocios. El Ministerio Público lleva un año investigando las irregularidades que suponen los más de 7 millones de euros que el Barça pagó durante 17 años a la empresa propiedad del árbitro retirado mientras que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, por supuestas "asesorías verbales".

Esta noticia ha sorprendido a Joan Laporta mientras hablaba en el Círculo Ecuestre de Barcelona, justo cuando se cumplen dos años de su regreso a la presidencia del club blaugrana. Pese a que el dirigente culé ha dejado claro que "tenemos una rueda de prensa preparada para hablar de este tema", no ha podido evitar manifestarse sobre el escándalo Negreira.

"El Barça nunca ha comprado árbitros y el Barça nunca ha tenido intención de comprar árbitros. Rotundamente nunca. La contundencia de los hechos contradice a los que intentan cambiar el relato", ha asegurado Laporta, que ve en el fondo del asunto una campaña contra su club. ""Hay una campaña para perjudicar los intereses del Barça. Es una campaña orientada a controlar el club. LaLiga no acepta que el Barça no firmase el contrato con CVC. Nosotros volvemos a ir bien y nada de esto es casual".

Contra Javier Tebas

El presidente culé ha criticado directamente al presidente de LaLiga, Javier Tebas, por "hacer comentarios que afectan a la confidencialidad de los clubes de LaLiga que preside. Ha tenido actuaciones en el pasado que demuestran una obsesión con el Barça".

Pese a que el propio Tebas aseguró que el Barcelona no podrá fichar el próximo verano, Laporta ha asegurado que "fichará seguramente un lateral. Central, depende. Intentaremos hasta donde podamos fichar. Un delantero, seguramente sí, aunque tendrá que salir alguno".

Y, en este sentido, ha vuelto a atizar a Tebas: "Nosotros estamos excedidos por 200 millones, que heredamos de la anterior junta, que tuvo la aprobación de LaLiga. Dejaron al Barça con un límite salarial excedido por 300 millones. LaLiga permitió que se hiciera eso. Llegamos nosotros y nos obligaron a unas normas mucho más estrictas. Quiero decir que eso no es correcto y esta situación se tendría que reconducir. Sólo hacen cosas para que no podamos fichar".

Sobre Leo Messi y Xavi Hernández

Además, Laporta ha reconocido que se ha visto con el padre de Leo Messi, con el que "hemos hablado del homenaje a Leo", aunque no ha dicho nada más sobre un posible regreso del jugador al Barcelona. "No quiero hablar de ello por respeto al jugador y al PSG". Y también ha habido tiempo para defender la continuidad de Xavi Hernández. "Yo ya he pensado en la renovación. Creo que le debemos renovar porque se la ha jugado. Conoce la casa. Conoce el Barça. No nos pide locuras. Comprende perfectamente la situación del club".