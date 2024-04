Indignación por la atleta trans que gana a mujeres: "es un hombre, es machismo"

Nueva polémica con la transexualidad en el mundo del deporte. En este caso vuelve a suceder en Estados Unidos, tal y como pasó hace unos meses con la nadadora trans de 25 años Lia Thomas, que batió todos los récords de mujeres en la Universidad de Pensilvania. A raíz de este caso, la NAIA (Asociación estadounidense de atletas interuniversitarios), que agrupa sobre todo universidades pequeñas -con menor influencia que la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA)- estableció por norma que “sólo las estudiantes-atletas de la NAIA cuyo sexo biológico sea femenino podrán participar en los deportes femeninos patrocinados por la NAIA”.

Esta decisión sentó un precedente y un primer paso hacia acabar con lo que parece una injusticia evidente, debido a la superioridad física de las deportistas transgénero respecto a sus compañeras. Esto ha vuelto a quedar demostrado en este caso de Aayden Gallagher, nacido biológicamente hombre pero que actualmente se identifica como mujer. De hecho está bajo un tratamiento de estrógenos. El vídeo de Aayden superando con muchísima claridad a sus rivales se ha hecho viral y ha vuelto a poner sobre la mesa el debate.

Aayden, en edad de escuela secundaria, paraba el crono de los 200 metros lisos en el Sherwood Need for Speed ​​​​Classic en 25,49, a cinco segundos de los 30,77 en los que lo paró la segunda Abby Wilson. Una actuación que marca un nuevo récord. También hizo lo mismo en los 400 metros, donde su superioridad física también fue evidente. Hay que recalcar que Aayden es estudiante de décimo grado, es decir, 16 años y compitió tanto con atletas universitarias como de escuela secundaria.

My daughter is competing at a HS track meet in Sherwood, Oregon. She texted me that a trans person just broke the meet record… meaning a BOY broke a GIRL record- he beat the girls by 2 seconds, and it will go on record as the new record…@Riley_Gaines_ @libsoftiktok pic.twitter.com/53OCZssQL9