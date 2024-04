El tenso momento vivido en "Conecta Canarias" con una activista 'trans'

La invitada abandonó la conexión en directo con el programa después de que el presentador la confundiese con otro invitado.

En los últimos meses, han sido muchos los momentos polémicos que diferentes activistas 'trans' han protagonizado en la televisión. Hace apenas un mes el polémico militar 'trans' provocaba que Sonsoles Ónega tuviera un enfado tremendo, y ahora el programa matinal "Conecta Canarias" de la Radio Televisión Canaria (RTVC) ha sido protagonista de otro polémico momento.

Porque el formato que presentan Ibán Padrón y Helena Sampedro ha vivido un momento muy tenso que ha recorrido las redes sociales. En "Conecta Canarias" estaban tratando el tema de la salud mental en Canarias cuando Ibán Padrón quiso dar unos datos sobre un estudio del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias: "Cuatro de cada diez canarios tendrá problemas de salud mental a causa de las condiciones laborales".

Fue entonces cuando Ibán Padrón dio paso a Emma Colao, la directora del organismo y una conocida activista de los derechos 'trans' en las Islas Canarias. Poco después aparecía en pantalla la activista, aunque el presentador cayó en una confusión al confundirla con un hombre pensando que habían conectado con otra persona: "Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad, compañeros? Efectivamente, enseguida lo aclaramos".

Aunque Emma Colao intentó corregir al presentador exclamando que "habláis de mi", de poco le sirvió porque segundos después desaparecía de la pantalla mientras que Ibán explicaba que "hemos tenido una equivocación con la videollamada. Enseguida retomamos la llamada que teníamos prevista".

La polémica explicación de Ibán Padrón

Poco después, el presentador y su compañera Helena Sampedro retomaban la conexión con la activista y explicaban a los espectadores lo que había sucedido: "No sé si ustedes estaban viendo a la misma persona que tenía que intervenir... Ahora sí, Emma, es que estábamos viendo en plató, no sé si en casa igual, a otra persona. Le iba a preguntar por esos datos".

El presentador tiene en escaleta entrevistar a una tal Emma Colao. Aparece en pantalla un señor calvo y con chaqueta, asume que ha habido un error técnico.



Emma es trans, por lo que se ofende muchísimo y monta un pollo porque no ha reconocido su género al verla.



Tiene cojones. pic.twitter.com/Ii1HcIbSeC — Javi Oliveira (@javioliveira) April 6, 2024

Y aunque parecía que el problema había finalizado, a Emma Colao no le gustaron nada las explicaciones del presentador, y después de dejarle en evidencia, decidió cortar la conexión: "Bueno, mire, disculpe, a mí no me sale fingir. Lo que ha ocurrido no es que se hayan equivocado de persona. Evidentemente, aquí se han equivocado de género. Es tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la llamada".

A pesar de que la invitada finalizó la conexión, Ibán Padrón quiso aclarar el malentendido: "Yo conozco personalmente a Emma y no la estaba viendo en plató. Quiero que quede bien claro. La conozco personalmente, sé con quien hablo y no ha habido ninguna confusión de ese tipo. Me gustaría aclararlo para que se quede usted tranquila".