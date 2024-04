Xavi, el que no iba a hablar de los árbitros: "Ha sido una injusticia máxima"

El entrenador del Barcelona felicitó al Madrid por la consecución virtual del título de Liga, pero no se pudo reprimir a la hora de enjuiciar al árbitro: "Me pueden sancionar".

El Real Madrid ya es, virtualmente, campeón de Liga después de imponerse, en el último minuto, al Fútbol Club Barcelona es un clásico muy equilibrado. El gol de Bellingham en el 90 llevó el delirio a las gradas del estadio Santiago Bernabéu, con una afición que ya apuesta por una nueva temporada para la gloria, después de su pase a las semifinales tras haber superado el asedio de Manchester.

Como no podía ser de otra manera, hubo polémica arbitral en el partido. El Barcelona se quejó, especialmente, del penalti pitado después de una clara falta de Cubarsí a Lucas Vázquez en el interior del área blaugrana y, sobre todo, por un remate de Lamine Yamal que nadie sabe si acabó, o no, dentro de la portería de Lunin. La ausencia de la cámara de gol imposibilita saber si el balón entró en su totalidad, aunque, por supuesto, Xavi lo vio claro.

Hace meses, el técnico del Barcelona aseguró que no volvería a hablar de los árbitros, pero no falla, cada vez que su equipo pierde, Xavi hace referencia a la actuación de los colegiados. "Dije que ojalá el árbitro pasase desapercibido y acertase, pues ninguna de las dos cosas, es una lástima", comentó el entrenador catalán, que añadió: "Todo el mundo lo ha visto. Me pueden sancionar. Las imágenes están ahí. Yo sólo puedo analizar el juego y hemos estado mejores que el Madrid".

Movistar muestra ángulos del gol fantasma de Lamine Yamal.



Juanma Castaño, en una toma donde no se ve el balón: "Yo aquí la veo dentro".



Le ponen una repetición donde sí se ve: "Aquí seguramente no está parado en el momento exacto".



Vergüenza ajena.pic.twitter.com/b4WK8Yl4Uy — Helena 🇮🇨 (@HdeHelena_RM) April 21, 2024

Anteriormente a que hablara Xavi Hernández, fue Ter Stegen el que hizo mención al hecho de que LaLiga no cuente con la cámara de gol, que acabaría con la incertidumbre en este tipo de jugadas. El portero alemán dijo que era una vergüenza. "Pues totalmente de acuerdo", aseguró Xavi. "Es una vergüenza. Sí lo es, sí. Creo que ayer me preguntaron por el árbitro y dije que ojalá pasase inadvertido y acertara. Pues ninguna de los dos cosas... Una lástima. Si queremos ser la mejor Liga del mundo, hay que avanzar y poner la tecnología".

Xavi Hernández: "Hemos sido mejores"

Xavi Hernández realizó su particular visión del encuentro, "hemos sido mejores que el Madrid y hemos merecido los tres puntos", pero acabó rindiéndose al equipo blanco. "Hay que felicitarles. Sólo han perdido un partido y eso es un campeonato extraordinario. Pero mi sensación hoy es de injusticia máxima. Lo normal es ganar, pero ha habido acciones nuestras y las de arbitraje, que no podemos controlar", comentó el técnico del Barcelona.

Y con sus habituales cuentos de la lechera, concluyó su declaración ante los medios de comunicación. "Ha sido un calco del partido de la primera vuelta. Si le sumas seis al Barça y se lo restas al Madrid, la Liga está ahí".