El Real Madrid presenta nueva camiseta: todo un éxito salvo por un detalle

El club blanco ha presentado su equipación para la próxima temporada con gran aceptación en cuanto a la estética pero con menor en otro aspecto que echará a muchos para atrás.

Para gustos colores dice el dicho. Y más cuando hablamos de camisetas de fútbol. Es imposible que una equipación guste absolutamente a todo el mundo. Así ha pasado una vez más con la nueva camiseta del Real Madrid. Para algunos sus diseñadores han dado en el clavo con la camiseta que lucirán sus futbolistas la próxima temporada; para otros, se parece más a un pijama. Un clásico.

Eduardo Camavinga y Vinícius Júnior posan con la nueva camiseta del Real Madrid.

Como no podía ser de otra forma, el blanco sigue siendo el color predominante. Sería un sacrilegio de no ser así. Los cambios están en los detalles, que es precisamente lo que ha enamorado a gran parte de los seguidores y no seguidores que han reaccionado a ella. El dorado coge protagonismo en detrimento del morado de la de este año. Junto al dorado, aparece el negro en los ribetes y en los laterales de la camiseta. Otra novedad, que va a gustar mucho a los madridistas, el detalle en la parte posterior del cuello: bajo la nuca se incorpora un bordado con el lema 'Hala Madrid'.

El club ha elegido al austriaco David Alaba para explicar en un vídeo cómo es la nueva equipación blanca. El defensa ha sacado su faceta de modisto para hacerlo.

Las redes sociales se han llenado de comentarios al respecto y como hemos adelantado, con defensores y detractores. Estos segundos con el comentario más manido y típico cuando se presentan nuevas equipaciones: como pijama está bien.

Triunfa en el diseño... pero no en el precio

Desde este mismo miércoles se puede adquirir la nueva vestimenta del equipo blanco, en esta temporada en el que jugadores franquicia como Vinícus o Rodrygo han cambiado su dorsal. El primero llevará el 7 y el segundo el 11. Veremos si Kylian Mbappé tiene el suyo este año, tiene que esperar a la siguiente temporada o acaba dejando pasar el tren del Santiago Bernabéu.

Se puede decir que el porcentaje de los que les ha gustado es mayor a los que no. Por lo tanto, se puede decir que estéticamente ha triunfado. Sin embargo lo que no ha gustado tanto a la gente ha sido su precio. A pesar de que es el precio habitual para nuevas colecciones (120 euros la camiseta básica más ciertos pluses por nombre y dorsal), la gran mayoría de quejas han venido por este asunto.