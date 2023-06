Manolo Lama se despacha a gusto contra Mbappé y manda un mensaje a Florentino

El periodista de la cadena COPE está harto de los vaivenes de la estrella francesa en su fichaje por el club blanco y no se muerde la lengua a la hora de definirle como un mentiroso.

Parecía que iba a ser un verano tranquilo en cuanto al culebrón Kylian Mbappé se refiere pero la bomba ha vuelto a estallar por los aires durante este martes. Le Parisien publicaba que la estrella francesa ya está harta de su actual club y por ello exigía su salida inmediata del PSG para poner rumbo al Real Madrid. Los medios deportivos de nuestro país ponían la maquinaria en funcionamiento para reabrir la caja de los truenos.

Como no podía ser de otra forma, el que más se ha frotado las manos ha sido Josep Pedrerol y su Chiringuito, recuperando el famoso 'Tic-Tac' del verano pasado. Sin embargo, poco después de esa información publicada en el medio francés y después de que todo el planeta fútbol, incluido el de nuestro país, se hiciera eco de la noticia, Mbappé volvía a dar un giro de guión en forma de mensaje a través de Twitter.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

"Mentiras. Cada vez más grandes. Ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG donde estoy muy contento", reza el mensaje del delantero francés de 24 años. De nuevo volvía a dar la vuelta a la tortilla, algo que no ha gustado a uno de los periodistas deportivos con más renombre del panorama español, que cree que el futbolista parisino es un auténtico trilero, un mentiroso, que solo piensa en su interés personal.

Así lo ha definido Manolo Lama en las ondas de la Cadena COPE. “Estamos ante el mayor trilero del fútbol mundial. Puede hacer el juego de los trileros y nos engaña a todos”, comenzaba su opinión el narrador de los partidos del Real Madrid y de la selección española. A continuación, acusa de egoísta a Mbappé: “El club en el que quiere jugar Kylian Mbappé es el Kylian Mbappé F.C. Va a mirar por él, sólo por él y nada más que por él. En un año puede decir me voy y me quedo y cambiar de opinión 133 veces.

Consejo para Florentino en el caso Mbappé: "No hay que fiarse"

“Es cierto que el Madrid está ahora en una posición mejor que la temporada pasada, pero también es cierto que todos dábamos por hecho que vendría al Madrid y se la clavó a última hora”, explica Lama. Después ha lanzado ese mensaje en forma de consejo a Florentino Pérez, aunque sin mencionar al presidente de forma directa: “El Madrid lo que tiene que hacer ahora es ver los toros desde la barrera. No tiene que moverse ni un centímetro. ¿Quieres venir? Muévete tú. ¿Quieres que te compremos? Díselo tú al PSG. ¿Quieren sacar dinero? Qué me llamen”.

“Mbappé no tiene ninguna credibilidad. Dice A y B en tres minutos. Me imagino que Florentino tendrá claro que esta vez no, que esta vez no vale la palabra. Habrá que plasmarlo en un papel con una cláusula de penalización salvaje como lo hizo con Figo porque repito, de este no te puedes fiar”, ha concluido el periodista de Tiempo de Juego.