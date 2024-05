Homenaje de Roma a un Rafa Nadal que habla sobre su presencia en Roland Garros

El tenista manacorí quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1.000 que se celebra en la capital de Italia y ha desvelado sus sensaciones sobre si estará en el Grand Slam parisino.

Rafa Nadal ha sido eliminado en la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma, que se está disputando sobre tierra batida, debido a su derrota por 6-1 y 6-3 frente al polaco Hubert Hurkacz. El manacorí fue homenajeado en el Foro Itálico con un pasillo en el que se juntaron miles de aficionados para reconocerle su carrera y tras el encuentro no dejó claro si estará en Roland Garros o no, segundo Grand Slam del año que arrancará el próximo 20 de mayo.

Rafa Nadal cayó en hora y media. Su adversario, actual número nueve del ranking de la ATP, se apuntó el largo juego inicial y avisó con dos bolas de break en el primer turno del balear. Hurkacz puso el 2-1 en blanco, mantuvo sus servicios sin problema y rompió dos veces el del contrario. Con ese primer set ya en el bolsillo, y pese a que el balear aguantó el ritmo de peloteo en los inicios de la segunda manga, el polaco quebró en el tercer juego y consolidó su ventaja de inmediato (3-1), cerrando más adelante en el noveno (6-3) y con el primer match point a su favor.

Rafa Nadal arrancó su participación en el Masters 1.000 de Roma enfrentándose en primera ronda a Zizou Bergs. El de Manacor ganó en tres sets al belga (4-6, 6-3 y 6-3) y se plantó en la siguiente fase, donde no pudo superar a Hubert Hurkacz. Hay que recordar que el tenista español, el segundo más laureado de la historia, está ante el que posiblemente sea el último año de su carrera y el público se lo está queriendo reconocer después de haber pasado prácticamente todo 2023 inédito sin competir.

Este año comenzó en Brisbane, donde disputó tres partidos. La siguiente vez que se vistió de corto fue en el mes de abril en el Trofeo Conde de Godó, donde cayó eliminado tras dos choques. Pero, sin duda, su gran actuación llegó en el Mutua Madrid Open, donde le apearon en los octavos de final, pero ya Rafa Nadal había comentado que sería la última vez que participase en el torneo de la capital de España. La organización preparó un homenaje brutal que emocionó a todos los presentes, incluido al manacorí, que recibió el calor de su gente en la Caja Mágica.

Esta vez no iba a ser diferente y en el Foro Itálico también han rendido su pequeño homenaje a un Rafa Nadal que acabará colgando la raqueta como uno de los tenistas más grandes e importantes de la historia de este deporte. El balear cruzó una pasarela donde le hicieron un pasillo de honor y, gracias a las cristaleras, los miles de aficionados que se acercaron le ovacionaron y le dedicaron gritos de cariño a un tenista que todavía no sabe si estará en una semana en Roland Garros, su torneo por excelencia.

¿Estará en Roland Garros?

Tras perder contra Hubert Hurkacz Rafa Nadal atendió a los medios en la sala de prensa y fue cuestionado sobre su presencia en el segundo Grand Slam del año. "La decisión no está clara en mi mente. Si tuviera que decir algo diría que estoy más cerca de ir y darlo todo. Físicamente tengo problemas, pero no los suficientes como para no ir, de momento, al torneo más importante de mi carrera", comentó el balear ante los periodistas.

La despedida de Roma a su emperador.



Gracias Rafa Nadal ♥️ pic.twitter.com/g2uFlSC08t — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 11, 2024

"Si me encuentro bien, estaré allí para pelear por lo que he peleado estos 20 años. Hay dos caminos, pensar que no estoy preparado por lo que he hecho en pista, que es entendible y aceptable. Y el otro es que faltan dos semanas y podemos cambiarlo", declaró Rafa Nadal. "Aunque sea un momento difícil, es un día frustrante, me siento más cerca de intentarlo, aunque ahora mismo estoy tocado", continuó explicando el catorce veces ganador de Roland Garros.

Rafa Nadal asegura en rueda de prensa que no quiere decidir todavía si jugará Roland Garros o no.



🗣️ "No quiero tomar una decisión aún. Hay dos caminos posibles. Creo que no estoy preparado para competir en Roland Garros por lo que he hecho hoy. Faltan dos semanas, vamos a hacer… pic.twitter.com/VAIcD01YBB — José Morón (@jmgmoron) May 11, 2024

Para terminar, Rafa Nadal sigue manteniendo en el aire su presencia en París. "Voy a ver qué plan llevaré a cabo para estar de manera diferente a la que he estado aquí y voy a intentarlo. Parece imposible pensar en ir a Roland Garros a competir por algo, pero físicamente no he estado tan mal", dijo. "Espero prepararme bien y espero llegar con las condiciones suficientemente buenas y darme una oportunidad por pelear por todo lo que me gustaría pelear", concluyó el de Manacor.