La Gestora de la RFEF acuerda renovar al seleccionador De la Fuente hasta 2026

La Federación de Fútbol, sin presidente desde la dimisión de Rubiales, resuelve mediante su Gestora la continuidad del seleccionador nacional cuando no tendría potestad para hacerlo

De la Fuente 2026, pese a que la Real Federación Española de Fútbol no tiene presidente a causa del escándalo Rubiales-Hermoso y sí una Comisión Gestora que debería ser la encargada de organizar unas elecciones pero que no tiene atribuciones para renovar a nadie, según fuentes consultadas por ESdiario. Esa Comisión Gestora ha autorizado a la RFEF a ejecutar la cláusula para renovar a Luis de la Fuente hasta 2026, pese a que no tiene competencias.

"La Comisión Gestora de la RFEF ha aprobado, en su sesión de este jueves, autorizar a los órganos de la Federación a ejercitar la cláusula de renovación incluida en el contrato del seleccionador nacional, Luis de la Fuente", ha señalado el ente federativo en un comunicado. La RFEF recordó que esta acción "permitirá la ampliación de la relación entre ambas partes hasta 2026", por lo que el técnico riojano podría dirigir la 'Roja' en la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.

"La Comisión Gestora considera que la renovación de De la Fuente es un paso necesario para la selección y para la institución que dirige el fútbol en España, al dotar de estabilidad al equipo nacional de cara a la preparación de la Eurocopa, que comenzará el próximo mes de junio", sentenció.

"La Gestora no tiene atribuciones para renovarle"

Fuentes inmersas en las próximas elecciones a la presidencia de la RFEF han mostrado a ESdiario su indignación por la noticia. "La Gestora no tiene atribuciones para permitir la renovación o rescisión de contrato de ninguno de sus trabajadores, menos aún cuando el contrato de De la Fuente no vencía hasta el 30 de junio y aún quedan cuatro meses para evaluar su trabajo y tal vez unas elecciones entre medias. La Gestora se está arrogando compencias que no son suyas", han señalado.

Luis de la Fuente accedió al cargo de seleccionador absoluto tras el Mundial de Catar de 2022 y en sustitución de Luis Enrique Martínez hasta el 30 de junio de 2024, ascendiendo desde la Sub-21 con la que se había proclamado campeón de Europa en 2019 y tras haber dirigido también al combinado nacional que logró la plata olímpica en los Juegos de Tokio.

El técnico de Haro, de 62 años y formado en las categorías inferiores de la RFEF, logró el objetivo de clasificar a la 'Roja' para la fase final de la Eurocopa y consiguiendo el primer título en más de una década con la conquista de la Liga de Naciones 22-23 al ganar a Croacia tras una tanda de penaltis.