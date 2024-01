¿Espantada de Karim Benzema? Sus argumentos para no volver con el Al Ittihad

El ex delantero del Real Madrid se tenía que haber incorporado con sus compañeros de equipo, pero no fue y está envuelto a una polémica que ya ocurrió hace varias semanas en Arabia Saudí.

Karim Benzema no está viviendo su mejor etapa en Arabia Saudí. Hace unas semanas era noticia por haberse ido, según informaban desde el país asiático, sin permiso de su club, aunque desde su entorno aseguraban que el Al Ittihad sí que le permitió marcharse a pesar de que su equipo tenía que jugar un encuentro de la liga saudí. Ahora las últimas informaciones apuntan a que no se ha incorporado con el resto de sus compañeros tras el parón que hubo.

El Al Ittihad se reincorporaba a los entrenamientos tras el parón invernal. El club saudí va a hacer una mini pretemporada en Dubai antes de regresar a la competición, pero Karim Benzema no estará presente porque el entrenador Marcelo Gallardo ha dado esa orden, lo que deja claro que existe algún problema con el delantero francés. Y es que está siendo duramente criticado por sus aficionados por no lograr números a la altura de su trayectoria.

Este viernes 12 de enero se tenían que presentar todos los futbolistas en la ciudad deportiva del Al Ittihad en Jeddah, pero tal y como han informado desde Arabia Saudí Karim Benzema no apareció por las instalaciones de la entidad saudita. Este gesto no ha gustado nada a Marcelo Gallardo, que no lo ha dudado a la hora de tomar la decisión de dejar fuera del stage en Dubai a la estrella gala, que llegó a Arabia Saudí como uno de los grandes fichajes del pasado verano.

🌀 ¡BENZEMA ASEGURA ESTAR ATRAPADO EN LAS ISLAS MAURICIO POR CULPA DE UN CICLÓN!



✈️ El francés no se presentó ayer a la pretemporada del Al Ittihad



🇸🇦 La prensa saudí indica que viajará en las próximas horas a Dubái, donde se encuentra su equipo pic.twitter.com/Jw4EX6Y8De — Post United (@postunited) January 14, 2024

Esta incomparecencia de Karim Benzema se suma a la polémica que se vivió hace unas semanas cuando se ausentó de varios entrenamientos y se marchó de Jeddah. Desde Arabia Saudí aseguraban que se marchó sin permiso del club, pero desde el entorno del propio futbolista comentaban que sí lo tenía. Sin haberse aclarado eso, el ex del Real Madrid se ha visto metido ahora en otra polémica que también han salido a intentar desmentir.

Los argumentos de Benzema

Según ha desvelado Marca, los motivos por los que el francés no se ha presentado este viernes en las instalaciones del Al Ittihad son que se encuentra atrapado en las Islas Mauricio por culpa de un ciclón. Las condiciones climatológicas han provocado que Karim Benzema no haya podido coger ningún avión para viajar hasta Arabia Saudí.

🚨💥 ¿Pulso de Benzema para salir de Arabia? pic.twitter.com/eOhf2ROrvb — MARCA (@marca) January 14, 2024

Pese a sus explicaciones, todo apunta a que Karim Benzema no viajará a Dubai con el resto de sus compañeros y eso también lleva a pensar que el periplo del francés por Arabia Saudí también podría acabarse pronto. Y es que además de estos asuntos, la afición también está empezando a cansar de él por su rendimiento sobre el césped, ya que tenían la confianza depositada en él para intentar lograr el título.