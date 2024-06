Unai Simón "contesta" al Mbappé más politizado y siembra la polémica

La estrella francesa se ha metido en temas políticos con un controvertido mensaje y el portero de la selección española defiende que los futbolistas deberían limitarse a hablar de fútbol.

Mezclar política y fútbol normalmente no es buena idea pero Kylian Mbappé decidió no hacer caso a este consejo y enfangarse hasta el cuello con unas declaraciones que están dando la vuelta al mundo. El reciente y flamante fichaje del Real Madrid no ha dudado en mandar un mensaje a los franceses en general y a la juventud del país en particular intentando hacer ver a sus seguidores -la mayoría de este segundo grupo- la importancia que tiene votar porque considera que están, tal y como él mismo ha dicho, en un momento muy importante de la historia de Francia y en una situación inédita.

Mbappé llamando a la juventud francesa a que paren a la ultraderecha votando. Estos mensajes son muy importantes, hablamos de un gran referente para miles de jóvenes de Francia y del mundo.

Aunque no se refiere directamente a ello, todo hace indicar que el ya madridista se refiere a la posibilidad de que la ultraderecha gane las elecciones en su país. Un mensaje que ha causado todo un terremoto a nivel nacional y también internacional, ya que no es normal -aunque cada vez lo es más- ver a un futbolista hablar de estos temas. Por ejemplo, sería difícil verlo, sin ir más lejos, de jugadores de España.

Precisamente ha sido uno de ellos, Unai Simón, el que ha contestado en cierta manera a Mbappé. El portero del Athletic, cuando le han preguntado por el tema, ha resaltado que el ex del PSG es una persona “con mucha repercusión en el mundo y en la sociedad”, dando a entender que tienen que tener cuidado con lo que dicen. Después ha dado su opinión, contraria a la del delantero francés, al que también ha mandado lo que se podría considerar un pequeño recado: "Tenemos tendencia a opinar de ciertos temas cuando no sé si deberíamos".

💬 "Soy jugador de fútbol y sólo debería hablar de temas deportivos". pic.twitter.com/DePsvQDAcU — Relevo (@relevo) June 17, 2024

Al igual que las tuvieron las de Mbappé, las palabras de Unai Simón han corrido como la pólvora por las redes sociales. Además, el portero de la selección tiene la particularidad de que su padre es agente de la Guardia Civil y su madre de la Ertzaintza. Una condición que no ha pasado desapercibida en las redes sociales a la hora de juzgar lo que ha dicho durante la rueda de prensa en la mañana de este lunes.

Mbappé se suma a sus compañeros

El crack francés no ha sido el único en mojarse sobre el asunto. Algunos de sus compañeros en la selección francesa, como Ousmane Dembélé y Marcus Thuram, ya habían dado su opinión al respecto y levantado la voz contra el avance de la ultraderecha. Hay que recordar que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó elecciones legislativas anticipadas tras el fracaso sufrido por su partido en las elecciones europeas. La cita electoral será el 30 de junio y el 7 de julio, en plena Eurocopa y a pocos días de arrancar los Juegos Olímpicos de París.