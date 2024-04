Surrealista: Laporta amenaza con repetir el clásico por el gol fantasma de Lamal

Pese a que ninguna imagen prueba que el balón impulsado por el internacional español superara en su totalidad la línea de gol, el presidente pide un imposible para contentar a sus más fieles

Fue, sin duda, la jugada del clásico de la noche de este pasado domingo. Corría el minuto 27 del encuentro y Lunin sacó un balón impulsado por Lamine Yamal de la línea de gol. No se sabe si la totalidad del esférico había rebasado la línea o, si por el contrario, el balón no había entrado por completo. Como LaLiga carece de la llamada tecnología de gol, hubo que esperar a que los colegiados del VAR encontraran una imagen clara de lo sucedido. Como no se encontró, el colegiado Soto Grado continuó con su primera decisión: no dar validez al gol.

Algunos medios han asegurado que el balón no entró por completo. Otros, por su parte, han caído en la cuenta de que, sucediera lo que sucediera con el esférico, la jugada podría haber sido anulada por fuera de juego posicional de un Cubarsí que, con su movimiento, influyó en los movimientos del meta Lunin.

Sea como fuera, el Real Madrid se impuso en el último minuto de un encuentro que sentenció de facto una Liga que estaba prácticamente ganada por el Real Madrid. Aunque ahora sea de modo virtual, los 11 puntos de ventaja, más gol average, con solo 6 partidos por disputar, desataron la euforia en el césped del Santiago Bernabéu.

Xavi, como acostumbra, llenó de palabras gruesas sobre el arbitraje la sala de prensa, y Joan Laporta, como también es habitual ha puesto la nota anecdótica al surrealismo culé. En un comunicado dirigido a los más fieles de entre la bancada culé, el presidente del Barça ha amenazado con pedir la repetición del partido frente al Madrid.

Para ello, Laporta requiere "de una manera inmediata al Comité Técnico de Árbitros (CTA) y a la FEF para que nos faciliten todas las imágenes y audios que generó la jugada (del gol fantasma de Lamine Yamal)". Esto es lo que se puede leer en un comunicado que continúa en tono de evidente amenaza.

Laporta y la posible repetición del clásico

"Si una vez analizada la documentación, el club entiende que hubo un error en la apreciación de la jugada, que es lo que pensamos, pondremos en marcha las medidas oportunas que sean necesarias para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las situaciones judiciales que hagan falta. En caso de confirmarse que fue un gol legal como pensaremos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido tal y como pasó en un partido de árbitro europeo por error del VAR".

Laporta ha aprovechado para denunciar el que, a su juicio, es un uso torticero del VAR y ha aprovechado para sacudir, de paso, al Real Madrid. "La posición del club no es gratuita ni ventajista sino una acción a la que nos obliga la situación de indefensión que vivimos y por haber sufrido decisiones erróneas y otras que han beneficiado a nuestro rival; y que sumadas las dos muestran esta distancia de puntos que hay en la cabeza de la Liga", ha dicho.